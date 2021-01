Dogge stirbt bei Unfall auf A 45 bei Langgöns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Eine Dogge ist am Montagabend bei einem Unfall auf der A 45 in Höhe von Langgöns ums Leben gekommen. Gegen 22.40 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann in einem Lkw mit Anhänger auf der rechten Spur der Autobahn von Hanau in Richtung Dortmund. Plötzlich querte eine Dogge die Fahrbahn und stieß mit dem Lkw zusammen. Der Hundekörper prallte anschließend gegen den VW eines 32-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2400 Euro. Hinweise erbittet die Autobahnpolizei Butzbach unter 06033/7043-5010.