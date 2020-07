Dorf-App ab Mitte September in Königsberg, Oppenrod, Harbach, Dornholzhausen und Treis

In dieser Optik präsentiert sich die Dorf-App, die ab Mitte September erhältlich sein soll. Grafik: Fabrik 19

Kreis Giessen (vb). "Vernetzt, wo man verwurzelt ist" - so lautet das Motto der Dorf-App, die es voraussichtlich Mitte September für Bürger aus fünf Orten im Landkreis kostenlos geben wird: Königsberg, Oppenrod, Harbach, Dornholzhausen und Treis. Das Pilotprojekt "Digitale Dörfer", das der Landkreis gemeinsam mit diversen Partnern angestoßen hat, wird mit 165 000 Euro von der Europäischen Union gefördert. Die Gesamtkosten sind mit rund 254 000 Euro veranschlagt. Ziel ist, dass es irgendwann im ganzen Landkreis Dorf-Apps gibt. Diese vereint Nachbarschaftshilfe, Infos über Vereinsangebote, Dienstleistungen und vieles mehr. Details wurden am Mittwoch bei einem Pressetermin in Oppenrod vorgestellt.

Auch die Dorf-App blieb von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht verschont. Denn eigentlich waren in den fünf Orten Workshops geplant, in denen die Bürger selbst Inhalte und Funktionen erarbeiten sollten. Dies war wegen der Einschränkungen aber nicht möglich. Also entwickelte das Gießener Unternehmen Fabrik19, das nach einer Ausschreibung des Landkreises den Zuschlag erhielt, eine App mit den wichtigsten Grundfunktionen. Ab Anfang August werden je zehn Bürger aus jedem Dorf die App ausgiebig testen können. Das Spektrum der Angebote reicht von Nachbarschaftshilfe und Informationen zu Vereinsaktivitäten über vielfältige Informationen (zum Beispiel Apotheken-Notdienste, Unwetterwarnungen oder Aktuelles aus der Kommune) bis zu einer Chat-Funktion mit dem Arbeitstitel "Dorffunk". Der Gießener Anzeiger ist Medienpartner des Projekts.

Auch Internetseite

Für Landrätin Anita Schneider (SPD) ist es wichtig, mit der App alle im Dorf zu erreichen, "nicht nur die, die täglich mit dem Smartphone unterwegs sind". Deshalb wird es für jeden Ort eine eigene Internetseite geben. Zunächst ein "digitales Dorf" erhält zusätzlich eine Stele, ähnlich wie jene im Gießener Seltersweg an der Rolltreppe bei Karstadt. Darauf können viele Funktionen der App abgerufen werden. Die Finanzierung der Kosten von rund 10 000 Euro ist laut Schneider über die aktuelle Förderung gedeckt, für die anderen Pilotdörfer muss dies noch geklärt werden. "Die Dorf-App soll über bürgerschaftliches Engagement eine Vernetzung schaffen, um Lücken in der Versorgung zu schließen. Das macht die Dörfer attraktiver", meinte die Landrätin, die das Motto als "wunderschön" bezeichnete.

Mark Pralle, Geschäftsführer der Fabrik19, beschrieb einige der "Minimalvoraussetzungen" der App, die gemeinsam mit Norman Best, dem Projektverantwortlichen beim Landkreis, erarbeitet wurden. Im Mittelpunkt stehe die Vernetzung. Seine Kollegin Sabine Köhler-Lindig berichtete, dass man bei den Entwicklungsarbeiten "jeden Tag einen neuen kleinen Meilenstein erreicht. Wir sind gespannt, was sich die Tester für ihre App wünschen."

"Je mehr Testpersonen, desto besser", ergänzte Best. Diese können sich über die Internetseite https://dorfleben.lkgi.de anmelden. Ende des Jahres soll dann in Beteiligungsworkshops eine erste Bilanz gezogen werden. "Für das Funktionieren der App ist das Ehrenamt einer der Hauptfaktoren." Man wolle soziale Strukturen stärken und neue gewinnen, Ehrenamtler und Vereine anbinden und deren Vernetzung fördern. "Bürgerreporter" sollen angelernt werden, Inhalte über Vereine oder Aktivitäten im Dorf zu liefern. In Kooperation mit dem Kreisseniorenbeirat und der Kreisvolkshochschule sind Kurse für Senioren zur Digitalisierung geplant.

Hemmschwellen abbauen

Hans Ulrich Theiss, Vorsitzender des Kreisseniorenbeirats, begrüßte das Projekt. Die Dorf-App biete die Chance, die Generationen zusammenzubringen. Er kann sich junge Dorf-Bewohner als App-Lotsen vorstellen, die ihr Wissen an die Senioren weitergeben. Hemmschwellen müssten abgebaut werden. Denn wie eine Befragung von Langgönser Senioren zeigte, haben über 60-Jährige in der Regel kein Smartphone. "Ziel sollte sein, dass die Menschen selbstbestimmt in ihrer Heimat leben können, und wenn die App das unterstützt, sind wir dabei."

Busecks Bürgermeister Dirk Haas (SPD) verwies auf einen positiven Effekt von Corona: Senioren hätten erfahren, wie sie per Smartphone und Videokonferenzen Kontakt zur Familie halten konnten. Die App vereine Funktionen von WhatsApp, Facebook und Ebay und man gebe seine Daten nicht an US-Unternehmen.

Renate Renger und Roland Kauer vom Ortsbeirat Oppenrod freuten sich über die Teilnahme am Projekt, sehen aber noch Überzeugungsarbeit der Bürger vor sich. Haas sprach die sehr aktive Oppenröder Facebook-Gruppe an. Wenn man deren Mitglieder für die Dorf-App begeistern könne, wäre viel gewonnen.

Zum Thema Sicherheit betonte Pralle, dass sich nur die Bewohner der fünf Dörfer für ihre jeweilige App anmelden könnten, keine Auswärtigen. Die Landrätin hofft, dass sich das Projekt nach der Förderphase von zwei Jahren verselbstständigt.