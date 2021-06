Dorf-App für Tablets optimiert

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Eine neue Version ermöglicht ab sofort, die Dorf-App der Modellkommunen Dornholzhausen, Königsberg, Treis, Harbach und Oppenrod auch per Tablet optimiert zu nutzen. Wer die App in der bisherigen Version schon auf seinem Tablet nutzt, muss sie nur aktualisieren. Wer sie erstmalig nutzen will, kann sie im Apple-App-Store oder Google-Play-Store herunterladen. Bestehende Benutzerkonten können selbstverständlich genutzt werden. Dazu muss man sich lediglich mit dem persönlichen QR-Code aus dem Registrierungsbrief oder dem App-Profil anmelden. Neuen Nutzern steht auch für die Tablet-Version der postalische Registrierungsvorgang zur Verfügung, bei dem der personalisierte Zugangscode per Brief zugesendet wird.