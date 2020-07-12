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Sonntag, 12.07.2020 - 06:20
3 min

Dr. Christiane Schmahl (Grüne) scheitert mit Klage zur Ovag

Vor dem Verwaltungsgericht wurde eine Klage der Gießener Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Christiane Schmahl (Grüne) gegen die Besetzung des Aufsichtsrats der Ovag verhandelt. Die Klage wurde wegen einer verpassten Frist abgewiesen, aber das Thema ist viel komplexer.

Von Michael Giers
Der Hauptsitz des Versorgers Ovag an der Hanauer Straße in Friedberg. Archivfoto: Nissen

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