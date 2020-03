Drei Freizeiten für Kinder und Jugendliche

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Jugendförderung des Landkreises Gießen bietet in den großen Ferien wieder verschiedene Freizeiten an, die auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind und jede Menge Spaß versprechen.

Kreisjugendpflegerin Selena Peter erklärt in einer Pressemitteilung: „Bei einer Ferienfreizeit können Kinder und Jugendliche nicht nur viel erleben und Neues entdecken, sondern auch viel lernen. Wir bieten neben Erholung, Vergnügen und Action auch eine gute Betreuung und ein pädagogisch durchdachtes Rahmenprogramm an. Langeweile kommt ganz bestimmt nicht auf – egal ob auf dem Ponyschloss, bei der Erlebnisfreizeit oder im Camp in Nordspanien.“

Speziell an Pferdeliebhaberinnen im Alter von neun bis 13 Jahren richtet sich die Mädchenfreizeit auf dem Ponyschloss bei Magdeburg. Sie findet vom 2. bis 8. August statt und kostet 280 Euro. Ins Grüne an den Dümmer See zwischen Osnabrück und Vechta reisen die Teilnehmer der Erlebnisfreizeit, die von 7. bis 13. Juli stattfindet. Jugendliche zwischen neun und 13 Jahren bezahlen dafür 280 Euro. Ältere können zwei Wochen nach Spanien fahren und dort sportlich die Natur erleben und in der zweiten Woche Strandurlaub machen. Die Fahrt für 13- bis 16-Jährige dauert vom 27. Juli bis 10. August und kostet 580 Euro. Finanziell schlecht gestellte Familien können für alle Freizeiten einen Zuschuss beantragen.

Details zu den Sommerfreizeiten und eine Übersicht über alle Angebote der Jugendförderung finden sich auf der Homepage www.lkgi-jugendfoerderung.de. Fragen beantwortet Selena Peter unter 0641/9390-9102 oder per E-Mail an selena.peter@lkgi.de.