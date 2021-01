Drei neue Verdachtsfälle im Awo-Heim Lollar

Wegen der neuen Verdachtsfälle gilt für das Awo-Pflegeheim in Lollar weiterhin ein Besuchsverbot. Archivfoto: Pfeiffer

LOLLAR - Der Landkreis hat am Dienstag seine Daten zu den Corona-Fällen im Awo-Heim in Lollar korrigiert. Anfang Januar waren demnach 38 Bewohner und 13 Mitarbeiter positiv getestet worden, nicht 40 und elf. Acht der Bewohner starben. Laut Heimleiter Daniel Viale gab es bei den Schnelltests am Montag und Dienstag nur negative Ergebnisse. Dafür hätten drei andere Bewohner Symptome gezeigt. Ein Schnelltest habe bei allen ein positives Ergebnis gezeigt. Der Hausarzt des Heims hat laut Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender einen PCR-Test durchgeführt, dessen Ergebnis aber noch nicht vorliegt. Folglich gelten für das Awo-Heim weiterhin Besuchsverbot und Aufnahmestopp. Die drei Bewohner sind in Quarantäne.

Wingender verwies auf die Schnelltests, die die Mitarbeiter im Heim durchführen müssen. Nach positiven Ergebnissen übernehme dann in der Regel der Hausarzt die PCR-Tests. Erst bei einem größeren Ausbruchsgeschehen werde ein Reihentest veranlasst. Diese hatten im Awo-Heim Anfang Januar in Zusammenarbeit mit DRK und Johannitern stattgefunden.