Drei positive Schnelltests in Garbenteicher Limeswerkstatt

Die Limeswerkstatt musste vorsorglich geschlossen werden. Archivfoto: M. Bender

POHLHEIM - Zur vorsorglichen Schließung der Limeswerkstatt der Lebenshilfe Gießen in Garbenteich kam es am Dienstagnachmittag. Der Corona-Schnelltest dreier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen - darunter zwei Personen mit Behinderung - fiel zuvor positiv aus.

"Wir haben umgehend das Gesundheitsamt informiert, eine Bestätigung der Schnelltests durch eine PCR-Corona-Test steht allerdings noch aus - hier warten wir noch auf die Ergebnisse. Da die Gesundheit unserer Mitarbeiter mit und ohne Behinderung an oberster Stelle steht, haben wir dennoch eine sofortige Schließung beschlossen", erklärt Jörg Langschied, Bereichsleitung Arbeit und Bildung.

Allgemein herrscht für die Werkstätten und Tagesförderstätten der Lebenshilfe Gießen noch kein behördliches Betretungsverbot, den dortigen Mitarbeitern wird aber vonseiten des gemeinnützigen Unternehmens empfohlen, vorerst bis zum 10. Januar zu Hause zu bleiben. Da dies nicht in jedem Fall möglich ist, stellt die Lebenshilfe Gießen in diesem Bereich Notbetreuungen bis zum 23. Dezember sowie im neuen Jahr, ab dem 4. Januar, zur Verfügung. Dies gilt für alle Werkstattstandorte im Stadt und Kreis Gießen - vorerst ausgenommen ist allerdings die Limeswerkstatt, die circa 215 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz bietet. Bei Rückfragen zum Betrieb der Werkstätten und Tagesförderstätten der Lebenshilfe Gießen steht Jörg Langschied (E-Mail: j.langschied@lebenshilfe-giessen/ Telefon: 06404/804-179) zur Verfügung.

Die Lebenshilfe Gießen ist eine gemeinnützige Einrichtung und begleitet über 2800 Menschen mit und ohne Behinderung in ein selbstbestimmtes Leben. Zusammen mit den Beschäftigten von neun Tochtergesellschaften gibt es rund 1300 Mitarbeiter in rund 50 Einrichtungen und Diensten in Stadt und Landkreis.