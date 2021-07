Drei Verletzte nach Verpuffung

Nur von innen wurde das Haus am Kahnplätzchen durch die Verpuffung beschädigt. Foto: Waldschmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HEUCHELHEIM - Zu einem Schaden von mindestens 20 000 Euro kam es am Sonntag gegen 23.55 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Kahnplätzchen in Heuchelheim. Verantwortlich dafür dürfte austretendes Gas gewesen sein, so die Polizei. Durch die Verpuffung erlitten drei Hausbewohner im Alter von 22, 27 und 38 Jahren Verbrennungen. Sehr wahrscheinlich wurde in der Wohnung eine Gasflasche betrieben. Offenbar trat dann Gas aus und es kam zur Entzündung. Durch die Wucht wurde offenbar auch das Gebäude beschädigt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006 2555.