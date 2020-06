Drifter AG der Polizei im Kreis und Stadt Gießen unterwegs

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Grünberg (paz). Breite Reifen, ein tiefergelegtes Fahrwerk, Komplettfolierungen - unzulässige Veränderungen an Fahrzeugen stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer dar. Am Donnerstag führte die im Sommer vergangenen Jahres gegründete Drifter-AG des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Lich in Grünberg, Lollar und Gießen Verkehrskontrollen durch.

Ein besonderes Augenmerk galt dabei den sogenannten Posern, Tunern und Driftern. Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge angehalten und auf dem Parkplatz vor der Gallushalle einer genaueren Untersuchung unterzogen. Die etwa 20 Beamten unter Leitung von Polizeihauptkommissar Carsten Zimmer stellten 15 Fahrzeuge fest, die in einem solchen Maße verändert wurden, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Für sie galt, sofort die nächste Werkstatt aufzusuchen, um sich eine Erlaubnis zu holen oder das Fahrzeug in den Originalzustand zurückversetzen zu lassen.

Gegen einen jungen Mann, der in Lollar unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug steuerte, wurde ebenso Strafanzeige erstattet wie gegen einen weiteren Jugendlichen, der ohne Führerschein unterwegs war. Hier wird auch der Halter des Fahrzeugs eine Strafanzeige bekommen. An einem älteren Vogelsberger Golf, den die Polizei in Grünberg anhielt, waren die Umbauten so gravierend, dass die Polizei das Fahrzeug noch an Ort und Stelle stilllegte.

"Eigentlich haben wir den Wagen nur routinemäßig heraus gewunken, doch dann haben wir schnell festgestellt, dass in dem Golf ein Sportluftfilter eingebaut war, der das Fahrzeug lauter machen soll, aber auch dazu führt, dass dreckige Luft ungefiltert in den Motorraum gelangen kann", erklärte Michael Schramm. Der Oberkommissar ist darüber hinaus gelernter Kfz-Elektroniker, verfügt über eine Sachkundigenbescheinigung und besitzt Führerscheine für Kran, Boot, Lkw und Panzer.

Doch das war noch nicht alles: Außerdem hatte man dem VW noch einen Rennchip eingebaut, um den Wagen schneller zu machen. "Das ist ein klarer Verstoß gegen die Abgabenordnung ", unterstrich Schramm. Die junge Fahrerin aus Mücke beteuerte, das Auto vor vier Monaten so gekauft zu haben. Dennoch blieb ihr nichts anderes übrig, als den Golf der Polizei zu überlassen und auf anderem Wege nach Hause zu kommen. "Hier befinden wir uns ganz klar im Strafbereich", erläuterte der Oberkommissar. Während in einigen Fällen, beispielsweise bei einer fehlenden allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), nur eine Mängelkarte ausgestellt wurde, erlosch in diesem Falle nicht nur die ABE, sondern es wurde darüber hinaus auch noch eine Gefährdung bescheinigt. Das Strafmaß für eine Ordnungswidrigkeit liegt hier zwischen 50 bis 135 Euro. Hinzu kommt ein Punkt in Flensburg.

Jede Veränderung, die am Urzustand eines Autos vorgenommen wird, muss vom TÜV abgenommen und in die Zulassung eingetragen werden. Bei einigen der geprüften Autos war dies nicht der Fall. Ein Audifahrer konnte sowohl für folierte Scheiben als auch für seine ungewöhnliche Reifen-Felgen-Kombination keine ABE vorlegen.

Bei einem weiteren Audi zeigte sich, dass die Schalllautstärke 87 statt der vorgeschriebenen 78 Dezibel betrug. "Schon zehn Dezibel führen zu einer Lärmverdoppelung", erklärte der Experte. "Beim Herauswinken der Autos entwickelt man mit der Zeit ein Bauchgefühl", betonte er.

Die Grenze zwischen Tuner und Poser sei fließend. Reine Poser konnten aber am Donnerstag nicht festgestellt werden. "Die zeigen sich eher, wenn das Wetter besser ist", weiß Sabine Richter, Pressesprecherin der Polizeidirektion Gießen aus Erfahrung. Und: "Poser driften weniger, da sie oftmals sehr teure Autos fahren." Nach Auskunft von Michael Schramm ist bei diesen gefährlichen Aktionen, bei denen Fahrer ihren Wagen übersteuern und mit hoher Geschwindigkeit quer über die Fahrbahn rasen, im Landkreis Gießen noch nichts passiert.

Tuner teilt die Polizei in zwei Kategorien ein: Die Low-Budget-Schrauber und die Edel-Schrauber. Während letztere nur teure Teile verwenden, kaufen erstere gerne mal billig bei ebay ein. Vor allem wenn Billigteile unprofessionell eingebaut werden, kann es zu schweren Unfällen kommen. "Wir haben aber auch getunte Fahrzeuge, bei denen alles im grünen Bereich ist. Da kann eine Zulassung schon mal zwei bis drei Seiten umfassen."

Dass ausschließlich jüngere Männer ihre Autos tunen, ist ein Gerücht. "Getunt wird in allen Altersklassen und sozialen Schichten. Nicht selten fahren Frauen getunte Autos", weiß Polizeihauptkommissar Carsten Zimmer. Eine echte Tuner- oder Poserszene existiert im Landkreis nicht. Zwar gäbe es in Gießen eine "kleine Mercedes-Szene", die aber wenig Auffälligkeiten aufweise. Einzig Staufenberg bilde einen kleinen "Hotspot".