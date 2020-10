Dritter Prozesstag: Heuchelheimer verletzt Frau lebensgefährlich

Das Landgericht Gießen verhandelt derzeit den Fall eines 28-Jährigen, der seine frau in Heuchelheim lebensgefährlich verletzt hat. Archivbild: Mosel

HEUCHELHEIM - In einem Moment aggressiv und aufgebracht, dann apathisch und kaum ansprechbar, plötzlich zu Tode verängstigt und dann wieder aggressiv. Das Bild, das die Zeugen am Mittwoch vor der fünften Strafkammer des Gießener Landgerichts vom Beschuldigten zeichneten, zeigte, wie unstet die Gemütslage des 28-Jährigen in den Tagen vor der Tat war. Der Syrer soll am 17. März dieses Jahres seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Heuchelheim angegriffen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Da die Staatsanwaltschaft laut Anklageschrift von einer paranoiden Schizophrenie ausgeht, und der aus Syrien stammende Mann deshalb schuldunfähig wäre, geht es beim Prozess um eine Sicherungsverwahrung.

Das erste Mal auffällig wurde der Mann am 14. März. Ständig fühlte er sich beobachtet und im Aldi-Markt bat er den Filialleiter um Hilfe, weil er sich verfolgt und bedroht fühlte. Er ließ sich aber schnell beruhigen. Am folgenden Tag rief der 28-Jährige seinen Freund an und bat ihn, ein Zugticket nach München zu besorgen, wo die Familie seiner Frau lebte. "Er ist normalerweise ein liebevoller Familienvater, aber da wirkte er völlig verwirrt und ängstlich", übersetzte ein Dolmetscher die Erinnerungen des 43-Jährigen. Der Mann habe sich auf dem Boden geworfen und Angst gehabt, berichtete der Zeuge weiter. Anstatt am Bahnhof ein Ticket zu holen, überredete der Freund ihn, gemeinsam ins Krankenhaus zu gehen. Dort gab man dem Mann aber lediglich eine Tablette, die er nicht einnahm. "Er hatte das Gefühl, dass wir ihm alle etwas antun wollen."

In der folgenden Nacht riefen dieLandgericht Nachbarn des Mannes die Polizei, weil er im Treppenhaus herumgeschrien hatte und etwas wie ein Messer in der Hand gehalten haben soll. "Wir sahen nur noch, dass er zu dem gegenüberliegenden Haus lief. Später hörten wir, dass er da eine Scheibe der Wohnungstür einschlug", so der 29-jährige Nachbar. Die Polizei fand den Mann allerdings nicht. Dieser versuchte gegen 6 Uhr, in den noch nicht geöffneten Aldi-Markt einzudringen und beschädigte eine Tür. Von dort brachte ihn die Polizei - "weil er völlig neben sich stand", wie ein Polizist vor Gericht aussagte - in die Uni-Klinik, in der er 24 Stunden zwangseingewiesen wurde. Weil der Syrer dort aber ruhig und freundlich blieb, wurde er am 17. März gegen 13 Uhr entlassen. Gegen 16.15 Uhr ereignete sich dann die Tat.

Schon beim vergangenen Prozesstag hatte seine Ehefrau erklärt, dass er damals völlig verwirrt nach Hause kam, drei Tage lang nicht geschlafen oder gegessen habe und nur geraucht habe. Der Angriff kam laut der 24-Jährigen völlig unvermittelt. Plötzlich schlug er auf sie ein, würgte sie und verletzte sie so stark, dass ein Nasenflügel teilamputiert wurde und durch eine etwa fünf Zentimeter lange Stichwunde im unteren Bauch ein Teil des Darms herausquoll.

Sie floh daraufhin aus der Wohnung und er blieb mit den drei Kindern zurück. Bei der Polizei sagt die Frau später aus, dass er ihnen nichts antat, "weil er vor mir Angst hatte, aber nicht vor Ihnen". Spezialeinsatzkräfte aus Frankfurt überwältigten den Mann gegen 22.40 Uhr und befreiten die Kinder, die unverletzt waren, wie der Kriminalpolizist erklärte. "Der Mann war zu der Zeit auf einer Matratze fixiert und war sehr still. Atypisch war, dass er einen angestarrt hat." Seither wird der 28-Jährige in einer Klinik medikamentös behandelt, wo er sich zeitweise auffällig benahm, meist aber ruhig und vor allem einsilbig sei, sagte ein Sachverständiger aus. Der Prozess wird am 28. Oktober fortgesetzt.