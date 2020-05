DRK-Blutspender im Kreis Gießen erhalten genaue Uhrzeit

Unter Einhaltung strenger Hygienestandards fand eine Blutspende des Roten Kreuzes in der Pohlheimer Volkshalle statt. Es kamen sogar mehr Spender als sonst. Foto: R. Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

POHLHEIM (ger). Das Urteil bei den befragten Spendern beim Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes in Pohlheim war eindeutig positiv. "Super, die Sache mit den festen Terminen!", fand unter anderem die 41-jährige Nadja Eisermann aus Holzheim. Das durch den Virus notwendig gewordene neue Spendensystem spart jede Menge Wartezeit. 137 Frauen und Männer wollten bei diesem besonderen Termin in Corona-Zeiten ihr wertvolles Blut für Menschen Spenden, für die das "Lebenselixier" für die Behandlung ihrer Erkrankungen lebenswichtig ist. Der Bedarf an Blut steigt wieder, wo wieder vermehrt in Krankenhäusern operiert wird, informierte Almut Roth als Referentin für Spenderbindung. Am Ende waren es 131 Menschen, die nach absolvierter gesundheitlicher Prüfung tatsächlich Spenden konnten. "Nur" 73 waren es im Februar an gleicher Stelle gewesen. Die ärztliche Leiterin des Blutspende-Teams Karola Seydel war mit sieben Mitarbeitern in die Limes-Stadt gekommen, dazu kamen noch die ehrenamtlichen DRK-Helfern aus Pohlheim.

Fünf Stunden lang nahmen sie an zwölf Plätzen unter höchstmöglichen Hygienestandards, die in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut entwickelt wurden, Blut ab. An Liegen waren dies sieben mehr als die sonst üblichen fünf. Die waren entsprechend in "Sozialer Distanz" angeordnet, damit sich die Spender nicht zu nahekamen. Die Volkshalle mit ihrem großen Raumangebot bot dafür die besten Voraussetzungen, so DRK-Ortsvereinsvorsitzender Jürgen Görig. Für Görig meinte: "Das System mit der Anmeldung und dem Ablauf hat sich schon jetzt bewährt. Es ist besser handhabbar." Die Spender kamen diesmal über den Landkreis Gießen hinaus. Grund war, dass es die sonst üblichen Ortstermine des Blutspendedienstes in vielen Orten aufgrund des hohen Standards in den Pandemiezeiten nicht geben kann. Auf die sonst üblichen Ehrungen fleißiger Blutspender durch den Ortsverein wurde diesmal aufgrund der Situation allerdings verzichtet.

Im Landkreis Gießen kann man am Montag, 11. Mai, in Grünberg von 15.45 bis 20 Uhr in der Gallushalle Blut beim DRK spenden. Termin-Reservierung unter 0800/1194911 erforderlich.