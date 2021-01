Drohnenflieger im Kreis Gießen mitunter kritisch beäugt

Aufnahmen wie diese sind eigentlich nur mit der Drohne möglich. Die Perspektiven faszinieren die meisten Menschen, sagt Hobbyfotograf Peter Bayer (Bild). Dennoch stehen viele Menschen Drohnen skeptisch gegenüber. Verstärkt hat sich dies auch nach dem tödlichen Streit im Sommer. Der Gleiberg-Verein hat daraufhin die Nutzung von Drohnen auf ihrem Gelände verboten - außer es liegt eine schriftliche Genehmigung vor. Foto: Bayer (2)/Meina

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen. Ende August gelangte Wettenberg zu trauriger bundesweiter Berühmtheit: Ein Streit um einen Drohnenflug über der Burg eskalierte und endete für einen 55-Jährigen tödlich. Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt derzeit, ob der Beschuldigte sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten muss oder die Tat Notwehr war. Das erklärte Thomas Hauburger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen, auf Anfrage. Ob es zum Prozess kommt, ist deshalb noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere steht noch eine Stellungnahme der Verteidigung aus, so Hauburger.

Zur Erinnerung: Ein Vogelsberger ließ auf einer Wiese unterhalb der Burg Gleiberg eine Drohne steigen. Davon fühlten sich laut Ermittlungen ein 55-Jähriger und sein 62-jähriger Begleiter - beide Wettenberger - gestört, da wegen des Drohnenfluges Pferde auf einer nahe gelegenen Koppel aufgescheucht werden könnten. In der Folge soll es zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung mit wechselseitigen Schlägen und Tritten gekommen sein, erklärte die Staatsanwaltschaft damals. Der Vogelsberger stach dem 55-Jährigen mit einem Messer einmal in den Oberkörper. Der Wettenberger erlag trotz Notoperation seiner schweren Verletzung und verstarb in der Gießener Uniklinik.

Vorfälle rund um Drohnen gab es an der Burg schon zuvor, wie Gerhard Schmidt, stellvertretender Vorsitzender des Gleiberg-Vereins, berichtet. Klar ist: Die Jahrhunderte alte Burg ist ein beliebtes Fotomotiv. "Zwischenfälle, bei denen jemand körperlich angegangen wurde, gab es meines Wissens aber noch nie. Allerdings beschweren sich die Anwohner häufiger über Störungen - gerade sonntags gebe es dort oben kaum Ruhe." Wenn man die Drohnenpiloten jedoch darauf anspricht, seien sie verständnisvoll. Frech oder ausfallend seien sie ihm gegenüber nie gewesen.

Dennoch hatte der Verein, der der Eigentümer des Burggeländes ist, schon länger über eine Regelung zum Drohnenfliegen nachgedacht, und wurde von der Realität eingeholt. Seit September befindet sich nun am Eingang ein Schild, das angibt, das das Fliegen mit Drohnen auf dem Burggelände verboten ist. Nur im Ausnahmefall, etwa zu einer Hochzeit für kurze Zeit, wolle der Verein die Nutzung erlauben - jedoch nur mit vorheriger Anmeldung.

Doch das Problem: Der Vorfall ereignete sich zwar an der Burg Gleiberg, aber nicht auf dem Gelände, sondern weiter unten. Dort war und ist das Fliegen erlaubt. Denn es gilt: "Der Luftraum ist grundsätzlich frei", erklärt das zuständige Regierungspräsidium Kassel auf Nachfrage. Doch es gibt auch zahlreiche Verbote: Flüge über Vogel-schutz-, Naturschutz- oder FFH-Gebieten sind nicht erlaubt. Ebenso wie der Flug über Wohngrundstücke, wenn die Drohne mehr als 250 Gramm wiegt oder in der Lage ist, Bild- oder Tonsignale zu empfangen oder aufzuzeichnen. Zudem muss ein Mindestabstand von 100 Metern zu Menschenansammlungen, Einsatzorten der Polizei, Industrieanlagen oder Bundesstraßen eingehalten werden. Die App der Deutschen Flugsicherung zeigt genau, welche Bereiche verboten oder erlaubnisbedürftig sind. Laut neuer EU-Drohnenverordnung ist für den Flug mit fast allen Drohnen ab 2021 zudem eine Registrierung des Drohnen-Piloten - nicht aber jeder einzelnen Drohne - im jeweiligen Land erforderlich. In Deutschland erfolgt diese Registrierung online über die Webseite des Luftfahrtbundesamtes.

Klar ist: Wer sich mit einem Luftfahrzeug in den Luftraum begibt, muss mit den entsprechenden gesetzlichen Regelungen vertraut sein. Peter Bayer ist das. Seit einigen Jahren ist der Heuchelheimer begeisterter Drohnenpilot. "Das erste Mal in Kontakt kam ich damit, als die Bastelzentrale in der Galerie Neustädter Tor eine Flugshow zeigte. Seitdem bin ich fasziniert davon." Seine erste Drohne kostete knapp 100 Euro, mittlerweile ist der Hobbyfotograf auf ein deutlich teureres Modell umgestiegen. Sie ist nicht nur wesentlich leiser, sondern ist mit Sensoren ausgestattet, die verhindern, dass die Drohne gegen Menschen oder Gegenstände stößt.

Schon am Anfang las sich Bayer in die Vorschriften rund um Drohnen ein, machte online auch einen "Drohnen-Führerschein" vom Bund der deutschen Modelbauflieger. "Natürlich will ich niemanden mit der Drohne verletzen. Außerdem gebe ich nicht so viel Geld aus und lege es dann darauf an, gegen Autos zu fliegen."

Würde er zudem gegen die Verbote verstoßen, könne er für die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro belangt werden. Das wäre aber der letzte Schritt, meist geht es schon mit einem einfachen Gespräch, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen erklärt. "Wir führen keine Statistik, aber immer wieder bekommen wir Anrufe von Anwohnern, die sich von Drohnen gestört fühlen." Die Beamten machen sich dann einen Überblick und fahren wenn nötig zum Ort. Wirklich uneinsichtige Drohnenflieger seien dabei aber noch nie aufgefallen.

Auch Bayer stellt fest, dass viele Menschen Drohnen zunächst einmal skeptisch gegenüber stehen. Immer wieder wird er von Passanten angesprochen. "Viele sagen dann: 'Sie wissen, dass Sie hier nicht fliegen dürfen?', obwohl das gar nicht stimmt. Ich versuche, ihnen dann in Ruhe zu erklären, was ich mache und warum ich es doch darf."

Ähnliche Erfahrungen kennt auch Gabriele Wölfl, Vorsitzende des Vetzbergvereins. Auch hier gebe es immer wieder Drohnenflüge, wobei dies etwas zurückgegangen sei. "Das Problem der ganzen Regelungen: Man muss sich damit auskennen." Wölfl gibt zu: Sie tut das nicht. "Ich nenne es fundiertes Halbwissen", sagt sie und schmunzelt. Seit dem Vorfall an der Burg Gleiberg sei aber auch sie bei dem Thema skeptischer. "Grundsätzlich verbieten wollen wir nichts. Aber ich fände es schön, wenn sich Drohnenflieger vorher melden, sodass man zumindest Bescheid weiß. Einige tun das bereits."

Bayer wünscht sich von den Menschen mehr Offenheit für das Thema. Denn: Fotos oder Videos, die durch Drohnen gemacht werden, können eine ganz neue Perspektive verschaffen. So veröffentlicht er seine Fotos gerne in der Heuchelheimer Facebook-Gruppe. Dort sind die Reaktionen allesamt positiv. "Die Menschen sind ganz fasziniert. Kritik an Drohnen liest man da dann gar nicht mehr." Auch Heuchelheims Bürgermeister Lars Burkhard Steinz zeigte sich an der Arbeit von Bayer interessiert. Er nahm daraufhin das Angebot an, dass Bayer einen Film über Heuchelheim dreht - mit Genehmigung. So etwas kann sich Bayer auch für andere Gemeinden vorstellen. "Das Gleiberger Land ist wunderschön und das sollte man auch zeigen - aus allen Perspektiven."