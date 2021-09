Duell um Chefsessel im Wettenberger Rathaus

Der Kampf um den Posten als Rathauschef in Wettenberg geht in die Verlängerung. In der Stichwahl am 24. Oktober stehen sich Ralf Volgmann (SPD) und Marc Nees (parteilos) gegenüber. Archivfoto: Theis

WETTENBERG - Eine halbe Stunde nach Mitternacht war mit Wißmar der letzte Briefwahlbezirk ausgezählt. Auch hier erzielte Lokalmadator Marc Nees mit 49 Prozent ein starkes Ergebnis. Er konnte vor allem in seinem Wohnort die meisten Stimmen einheimsen. Im vorläufigen Endergebnis lag Ralf Volgmann (SPD) mit 34,4 Prozent, knapp vor dem unabhängigen Kandidaten Marc Nees mit 32,5 Prozent. Mit 20,8 Prozent folgten dahinter Andreas Heuser (CDU) und der parteilose Philipp Nickel mit 12,3 Prozent. Somit steht nun fest, dass aus dem Wettkampf des Quartetts ein Duell zwischen Volgmann und Nees wird. Am 24. Oktober stehen sich der Wißmarer und der Krofdorfer in der Stichwahl gegenüber.

Für alle Beteiligten wurde es ein langer Wahlabend. Das erste Ergebnis trudelte aus Wißmar ein. Bereits hier ließ sich ein Trend zu Nees und Volgmann erkennen. Nees erzielte in seinem Heimatort mit 49,9 Prozent ein Traumergebnis, während Volgmann mit 26,6 Prozent dahinter folgte. Die Wahlbezirke Krofdorf-Süd und Krofdorf-Nord gewann der SPD-Kandidat mit 44,5 und 42,4 Prozent. Hier musste Nees mit 20,6 und 21,1 Prozent Körner lassen. Platz zwei ging in Krofdorf an CDU-Kandidat Andreas Heuser mit 24,2 und 24,9 Prozent. Auch in Launsbach ging der 58-jährige Volgmann mit 37,5 Prozent als Sieger hervor. Nees folgte mit 31,3 Prozent dahinter. Der unabhängige Philipp Nickel erreichte mit 16,6 Prozent sein bestes Ergebnis bei den Briefwählern in Launsbach. Als am späten Sonntagabend nur noch die Auszählung der Briefwähler aus Wißmar fehlte, war bereits klar, dass Volgmann und Nees in die Stichwahl kommen.

Freud und Leid

Der 52-jährige Wißmarer, der zusammen mit seinem Unterstützerkreis den Wahlabend in der Gaststätte Erlenhof verbrachte, merkte man in seinem ersten Statement gegenüber dieser Zeitung Freude und Erleichterung an. "Mein intensiver Wahlkampf scheint Früchte getragen zu haben. Ich freue mich sehr, dass die Wähler mein Engagement honoriert haben", so Nees, der sich bereits im Vorfeld zusammen mit seinem Team abgesprochen und einen Plan für die Stichwahl erarbeitet hat. "Verschiedene Aktionen werden in den nächsten Tagen bereits anlaufen." Für Nees zeigt das Ergebnis deutlich, dass die Mehrzahl einen erneuten Bürgermeister der SPD ablehne. Er wolle sich daher auf die Wähler konzentrieren, die am Sonntag Heuser oder Nickel gewählt haben, um diese mit seinen Argumenten zu überzeugen.

Auch der Krofdorfer Volgmann zeigte sich erfreut darüber sein "Minimalziel" erreicht zu haben. Er gehe durch das Ergebnis gestärkt in die Stichwahl und wolle sich in den nächsten vier Wochen noch einmal expliziert um die Nees-Hochburg Wißmar kümmern. "Ich werde weiterhin versuchen, die Leute mit einer persönlichen Ansprache von meiner Person zu überzeugen", stellte Volgmann klar.

Lange Gesichter gab es unterdessen am Sonntagabend in der Turnhallengaststätte in Krofdorf-Gleiberg. Hier saß CDU-Kandidat Andreas Heuser mit seinem Team zusammen, um die Hochrechnungen zu verfolgen. Die Enttäuschung über die verpasste Stichwahl war beim gebürtigen Krofdorfer schon "ziemlich groß", wie er zugab. Er sei angetreten, um zu gewinnen, und habe viel Arbeit und Zeit in den Wahlkampf investiert. Aufgrund dessen sei er auch ein Stück weit stolz. "Ich kann erhobenen Hauptes sagen, dass ich alles gegeben habe", so Heuser. Zuspruch bekam er auch von der CDU und deren Vorsitzendem Dr. Gerhard Noeske. "Er hat mir direkt Mut zugesprochen und mich für den geführten Wahlkampf gelobt."

Der Polizeihauptkommissar will sich jetzt erst einmal zurückziehen und keine persönliche Wahlempfehlung abgeben. "Das wird die Wettenberger CDU gesondert tun", erklärte Heuser. Für ihn geht das Berufsleben bei der hessischen Polizei weiter. Hier habe er bereits am Montagmorgen einen Anruf von hoher Stelle aus Wiesbaden erhalten, die ihm Mut zugesprochen habe. "Ich wäre gerne Bürgermeister meiner Heimat Wettenberg geworden, aber um es mit den Worten von Kulttrainer Dragoslav "Steppi" Stepanovic zu sagen, 'Lebbe geht weider'."

Mit 12,3 Prozent lag der unabhängige Philipp Nickel auf dem letzten Platz. Dennoch stellte das Ergebnis den 44-Jährigen zufrieden. Er sei keineswegs enttäuscht, sondern "ich bin froh, über das, was ich erreicht habe", sagte Nickel. Den Weg und die Themen, die er aufzeigen wollte, habe er gut vermitteln können. Den Wahlabend habe er zu Hause im Kreise seiner Familie verfolgt. Bezüglich einer Wahlempfehlung hielt sich Nickel noch bedeckt. "Darüber will ich mir noch ein paar Tage Gedanken machen und sie dann verkünden", so der Krofdorfer.