Ebersgönser Heimatforscher hofft auf Mithilfe: Wer kennt alte Fotos?

Diese Aufnahme mit einer Do 17 P Maschine auf dem Flugplatz Kirch-Göns von 1940 ist für Werner Reusch ein ganz besonderes Zeitdokument: Auf keiner Aufnahme in seinem bisherigen Besitz war eine Do 17 P in Verbindung mit dem Aussichtsturm zu sehen. Repro: Rieger

LANGGÖNS - Drei Bücher mit zusammen 1001 Seiten und 1419 Bildern hat der bekannte Heimatforscher Werner Reusch aus Ebersgöns über die Themen Flugplatz Kirch-Göns, Ayers Kaserne und Magna Park geschrieben. Dabei ließ er die Zeit zwischen den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und heute anschaulich, detailliert und unterhaltsam Revue passieren. Alle Auflagen der Bücher sind momentan verkauft, der Autor plant aber, den letzten Band in kleiner Auflage nachzudrucken. Dabei ergänzt er den Band 3 mit einigen neuen Fotos.

"Meine drei Bücher haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Erst beim Lesen wird uns manches wieder einfallen und längst vergessene Bilder werden zum Vorschein kommen, die in einem Kästchen geschlummert haben", weiß Reusch. "Im Dezember 2020 entdeckte Horst Jeckel aus Rabenau mehrere bisher nicht bekannte Fotos vom Flugplatz Kirch-Göns, auf denen Flugzeuge, Gebäude und der Aussichtsturm zu sehen sind", berichtet er. Nach Sichtung der Aufnahmen hat sich Werner Reusch entschlossen, diese eindrucksvollen Bilder als Ergänzung zum Thema Flugplatz Kirch-Göns zu veröffentlichen, weil sie sonst womöglich für immer verloren wären. "Für mich sind das ganz besondere Aufnahmen und weitere kleine Mosaiksteine zum Thema Flugplatz Kirch-Göns", betont er. Sie zeigen unter anderem Flugzeuge im Winter 1939/40, die mit Tarnnetzen oder Tüchern verdeckt sind oder die mit einem Motorwärmwagen zum Start vorbereitet werden. "Diese Maschinen haben vom November 1939 bis Mai 1940 Aufklärungsflüge über Nordfrankreich durchgeführt", weiß der Heimatforscher.

Er lässt auch einen Zeitzeugen zu Wort kommen; Helmut Althaus aus Lang-Göns erinnert sich im Mai 2019 an die "dicke" Eiche und den Aussichtsturm am Flugplatz Kirch-Göns: "Ich war als Jugendlicher einige Male auf dem Flugplatz Kirch-Göns. Der Weg dorthin führte zunächst bis zum Wald in Richtung Niederkleen. Nach etwa 100 Meter war links der Weg zum Flugplatz, abgesperrt durch einen Schlagbaum. Ich kann mich noch gut an einen Wachsoldaten erinnern und ein Schilderhäuschen. Links im Wald hat eine Baracke gestanden und etwas weiter Richtung Flugplatz ein hoher Turm aus Eisenstreben. Beim sogenannten Tag der Wehrmacht hat es am Flugplatz für alle Essen aus der Gulaschkanone gegeben. Mittlerweile sind fast 80 Jahre vergangen und ich sehe heute immer noch zwei Gebäude vor mir, die wie Bauernhäuser ausgesehen haben. Die 'Dicke Eiche' am Flugplatz, neben der Straße Kirch-Göns - Niederkleen, war einmal das Ausflugsziel meiner Schulklasse. Das war so um 1940/41. Wann genau, weiß ich aber nicht mehr. Auch die Do 17 P Aufklärungsflugzeuge, versteckt unter Bäumen, habe ich nicht vergessen. Wie der Krieg gegen Frankreich angefangen hat, waren sie aber weg. Auch an Splittergräben kann ich mich noch gut erinnern".

Dieses Bild von einer Gruppe Männern, die beim Reicharbeitsdienst arbeiten, wurde vermutlich in Lang-Göns gemacht. Wo genau und wer die Personen sind, wüsste Reusch gerne. Repro: Rieger

Der von Althaus genannte Aussichtsturm am Rande des Geländes ist auf einem Bild gut zu erkennen.

Zwei Bilder verortet der Heimatforscher nach Langgöns, ist sich aber nicht endgültig sicher. Deshalb fragt er die Leser, ob sie wissen, in welcher Straße sie gemacht wurden. Abgebildet sind auch Personen, "vermutlich Männer des Reichsarbeitsdienstes", das hat Werner Reusch anhand der Uniformen erkannt. Möglicherweise erkennt jemand ja sogar die Personen auf dem hier abgebildeten Foto. In dem Fall freut sich Werner Reusch über einen Anruf unter 06447/6337 oder per Mail an werner.reusch@web.de.