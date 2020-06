Edersee statt Nordspanien

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Sommerfreizeiten in Zeiten der Corona-Pandemie – geht das? Die Jugendförderung des Landkreises Gießen sagt „ja“ und hat das Programm entsprechend angepasst.

Statt nach Spanien geht es an den Edersee. „Spaß, Sport, Kreatives und Entspannung in der Natur sind auch in den nordhessischen Gefilden garantiert“, sagt die verantwortliche Jugendbildungsreferentin Julia Erb. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen besonders in diesen herausfordernden Zeiten eine anregende Sommerreise ermöglichen. Denn der digitale Austausch kann nur zu einem Teil kompensieren, was Jugendliche durch gemeinsames Gestalten von Freiräumen in sich aufnehmen.“

Für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren bietet die Jugendförderung statt dem geplanten zweiwöchigen Abenteuercamp in Nordspanien eine einwöchige Freizeit am Edersee an. Sie findet vom 27. Juli bis 2. August statt. Zeitgleich können auch Mädchen und Jungen von neun bis 13 Jahren am Edersee einen Teil ihrer Ferien verbringen, allerdings mit einem anderen Programm als die älteren Jugendlichen. Es wird neben verschiedenen Abenteuern in der Natur beispielsweise einen Kanuausflug geben.

Die Mädchenfreizeit für Neun- bis 13-Jährige auf dem Ponyschloss in Altenhausen (Sachsen-Anhalt) vom 2. bis 8. August findet voraussichtlich wie geplant statt. Die Kosten für beide Freizeiten betragen jeweils 280 Euro, man kann sich bis zum 10. Juli anmelden.

Sowohl die Jugendförderung als auch die Ferienunterkünfte haben Hygienekonzepte erarbeitet und die Abläufe und Programmpunkte angepasst. Dennoch können die Freizeiten wegen der dynamischen Entwicklungen der Pandemie derzeit nur unter Vorbehalt angeboten werden, erklärt Julia Erb. Sie hat kürzlich das Aufgabengebiet „Freizeiten“ von Kreis-Jugendpflegerin Selena Peter übernommen. Infos gibt es unter 0641/9390-9102, per E-Mail an julia.erb@lkgi.de oder selena.peter@lkgi.de sowie unter www.lkgi-jugendfoerderung.de, Punkt „Freizeiten“.