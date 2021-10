Ehemalige Synagoge in Großen-Buseck als Begegnungsstätte eingeweiht

Nach der Sanierung prägen stabile Balken den großen Raum der ehemaligen Synagoge. Foto: Friese

BUSECK - Martha Kuhl-Greif besitzt offenbar prophetische Qualitäten. 2015, kurz vor der Gründung des Freundeskreises Anger 10, hatte die heutige stellvertretende Vorsitzende mithilfe eines fiktiven Zeitungsartikels aus dem Jahr 2021 über eine Ausstellungseröffnung im frisch renovierten Gebäude die Ideen für die ehemalige Synagoge in Großen-Buseck dargestellt: Das Gebäude soll eine Begegnungsstätte sein, ein Ort für außerschulisches Lernen, für kleine Ausstellungen, Vorträge oder Kammerkonzerte, aber auch zur Erforschung der Geschichte von Zuwanderern und Auswanderern. Diesem Ziel ist der Verein nun ein ganzes Stück näher gekommen. Das Erdgeschoss der ehemaligen Synagoge am Anger 10 ist fast fertig saniert, sodass am Freitagabend die Einweihungsfeier stattfinden konnte.

Das Gebäude gehört der Gemeinde. 2018 war mit der Sanierung begonnen worden. Die Kosten von rund 250 000 Euro werden zu zwei Dritteln aus dem Förderprogramm "Stadtumbau in Hessen" bezuschusst. Ein Drittel trägt die Gemeinde. Der Freundeskreis hat viel Eigenleistung bei der Sanierung eingebracht. Während das Erdgeschoss nun fast fertig ist, muss in den oberen Stockwerken noch einiges erledigt werden. Eine Bibliothek ist dort vorgesehen, ebenso Räume des Freundeskreises Anger 10, des Heimatkundlichen Arbeitskreises und des Fördervereins Kranken- und Pflegehilfe.

Bürgermeister Dirk Haas (SPD) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Freundeskreises zeigte sich "unglaublich glücklich" über die fast abgeschlossene Sanierung. "Die Türen hätten schon längst geliefert werden sollen und die Schutzleisten fehlen noch", zählte er auf. "Das Haus ist ein dunkler Punkt in der Geschichte von Buseck, den man gerne verdrängt hat. Vielen war bewusst, dass hier Unrecht geschehen ist, aber es wurde nicht öffentlich thematisiert." Mit Blick auf die Ausstellung "Menschenbewegungen - Flucht und Vertreibung", die parallel zur Einweihung eröffnet wurde, meinte Haas: "Buseck war immer ein Ort von Zuwanderung und Abwanderung." Er erinnerte an die langjährigen Bemühungen verschiedener Busecker, das Haus zu erhalten.

Auf die wechselvolle Geschichte des Gebäudes ging Festrednerin Kristine Tromsdorf ein. Sie gehört zum Vorsitzenden-Team der Ernst-Ludwig-Chambré-Stiftung zu Lich, benannt nach einem Licher jüdischen Glaubens, der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebte und auf den Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule 1987 aufmerksam wurden. Nach Chambrés Tod 1997 wurde die Stiftung gegründet.

Mit Blick auf die ehemalige Synagoge in Großen-Buseck sprach Tromsdorf von einem "ganz wichtigen Ort für das kollektive Erinnern und als Mahnung für die Gegenwart". Seit dem 16. Jahrhundert waren Juden in Buseck ansässig, die erste Synagoge in der Kaiserstraße ist für das Jahr 1739 belegt. 1751 wird eine jüdische Schule erwähnt. Das Gebäude am Anger 10 war 1790/91 als Wohnhaus erbaut und 1844 von der jüdischen Gemeinde gekauft und umgebaut worden.

Während der Pogromnacht 9./10. November 1938 wurde die Synagoge innen völlig zerstört, das Inventar verbrannt. Kurz darauf kaufte die Gemeinde Großen-Buseck das Haus.

1947/48 wurde die ehemalige Synagoge umgebaut, um Wohnraum für Flüchtlinge und Vertriebene zu schaffen. Für Tromsdorf ein exemplarisches Vorgehen: "Die Zeugnisse jüdischen Lebens sind vernichtet worden - überall in Deutschland." Der Geschichtsklitterung im Hinblick darauf, was die Bevölkerung über die Verbrechen der Nationalsozialisten wusste, sei damit Tür und Tor geöffnet worden. Erst in den 60er Jahren habe sich die Sichtweise auf die NS-Diktatur langsam, aber stetig verändert.

Die Referentin betonte: "Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, dass so etwas nie wieder passiert." Die Einweihung der sanierten ehemaligen Synagoge sei ein wichtiger Baustein, weil hier auch "junge Leute den Spuren der Geschichte nachgehen sollen, der Geschichte der jüdischen Busecker, die ganz normale Bürger gewesen sind".

Landrätin Anita Schneider (SPD) war es wichtig, allen zu danken, die sich seit Jahrzehnten für den Erhalt des Hauses eingesetzt hatten. "Das heißt, Sie übernehmen Verantwortung, sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen und für das Erinnern - gerade in Zeiten mit wachsendem Antisemitismus".

Erich Hof erinnerte daran, dass Vertreter der SPD Großen-Buseck, des damaligen DGB-Ortskartells und der Friedensinitiative Ende der 70er Jahre begannen, die Verfolgung der jüdischen Busecker zu erforschen. Seitdem findet jedes Jahr eine Gedenkfeier zum 9. November statt.

Letzte Rednerin war Martha Kuhl-Greif, die Haas als "Motor" für den Erhalt der Synagoge bezeichnet hatte. Sie gab einen Überblick über Dokumente und Exponate der Ausstellung zu Flucht und Vertreibung und verwies darauf, dass die Menschenbewegungen in Europa nach dem Krieg die Folge der NS-Zeit waren. Ihr Fazit: "Mit Fremden umzugehen, fällt uns manchmal schwer, aber wir müssen es üben." Die Feier wurde von Dr. Ulrich Eskens auf der Klarinette musikalisch umrahmt.

