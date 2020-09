Ehemaliger Banker stellt sich in Laubach zur Bürgermeisterwahl

Matthias Meyer tritt in Laubach als unabhängiger Bürgermeisterkandidat an. Foto: Meyer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Laubach (ww). Ein Ex-Banker will in Laubach Bürgermeister werden. Der 50-jährige Matthias Meyer erklärte am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses seine Kandidatur. Als unabhängiger Bewerber tritt er gegen Björn Erik Ruppel (CDU) an, der bereits im Juni seine Anwartschaft auf die Nachfolge Peter Klugs verkündete und sich seitdem den Laubachern vorstellt. Im Gegensatz zu ihm hat Meyer allerdings die Unterstützung zweier Parteien, nachdem die Freien Wähler um Artur Niesner erklärten, keinen eigenen Kandidaten zu stellen und sich neutral zu verhalten. Die Grünen und die Sozialdemokraten bekennen sich vor Ort zu Meyer. Es gab einstimmige Beschlüsse auf den Mitgliederversammlungen. Sie wollen ihn bei seiner Kampagne, um neuer Bürgermeister von Laubach zu werden, aktiv unterstützen.

Der ehemalige Banker und heutige freiberufliche Coach sorgte maßgeblich dafür, dass in nur einem dreiviertel Jahr der Freienseener Naturkindergarten Seenbachtal entstand.

Meyer ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Laubach ist sein Hauptwohnsitz. Direkt nach dem Studium wurde er 1990 zunächst Assistent des Vorstands der Landesbank Schleswig-Holstein und machte später Karriere bei der HSH Nordbank in Hamburg und der niederländischen Investmentbank NIBC in Den Haag und Frankfurt.

Noch bis zum 28. September läuft die Bewerberfrist für die Wahl am 6. Dezember.