Ehemaliger Parkour-Lehrer zu Haftstrafe verurteilt

KREIS GIESSEN - Die Suche nach der Wahrheit ist für die Justiz die oberste Prämisse. Schwierig wird es jedoch, wenn Aussage gegen Aussage steht und objektive Beweise fehlen - eine Entscheidung treffen muss die Kammer dennoch. So auch im Fall eines 37-jährigen Parkour-Trainers aus Buseck. Er ist am Freitag von der siebten Großen Strafkammer des Landgerichts wegen des sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen in drei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten verurteilt worden. In den Schuldspruch floss eine frühere Verurteilung wegen einer weiteren Sexualstraftat ein. Das bereits aus der vorherigen Verurteilung bestehende Berufsverbot wurde bestätigt und nochmals verschärft. "Sie haben eine Vertrauensposition ausgenutzt und hatten die Tat akribisch vorbereitet", stellte die Vorsitzende Richterin Dr. Katrin Exler fest.

Im Spätsommer 2015 hatte sich der Mann nach Einschätzung der Kammer drei Mal an einem damals 15-Jährigen aus seiner Sportgruppe vergangen, nachdem er ihn und andere Jugendliche zu Pizza und hartem Alkohol in seine umgebaute Scheune eingeladen hatte. Dort animierte der Parkour-Lehrer die Jugendlichen zu sexualisierten Trinkspielen, die in einem exzessiven Alkoholrausch endeten.

Entschuldigung

Der Angeklagte betonte vor der Urteilsverkündung nochmals, dass er die Beziehung zu den Jugendlichen und die Trinkspiele nicht hätte zulassen dürfen, und bat um Entschuldigung. Zum Sexualverkehr sei es jedoch nicht gekommen, da müsse er "eine klare Grenze" ziehen.

Für die Urteilsbegründung war es nach Ansicht der Vorsitzenden Richterin nötig, einen Blick auf die Lebensgeschichte des 37-Jährigen zu werfen. Geboren in Sachsen-Anhalt, habe er mit zehn Jahren zunächst seinen Großvater verloren, zu dem er eine enge Bindung hatte. Zwei Jahre später ließen sich die Eltern scheiden, im Jahr darauf verstarb der jüngere Bruder bei einem Erdrutsch. 1996 begann der Mann, im Kampfsportbereich zu trainieren und zog sich aus dem Sozialleben zurück. Mit Beginn des Lehramtsstudiums 2005 sei er in eine Vielzahl von Vereinen eingetreten, die nach Einschätzung der Kammer als eine Art "Familienersatz" dienen sollten. 2012 gründete er die erfolgreiche Parkour-Gruppe, im gleichen Jahr verstarb die Mutter des heute 37-Jährigen. Dieser bot den Jugendlichen private Trainings an. Aus diesem und weiteren Gründen sah es die Kammer als erwiesen an, dass es zu den Übergriffen gekommen war.

"Der Angeklagte wollte die Schüler an 'Grenzerfahrungen' heranführen, wie er selbst sagte. Durch den Alkohol wurden die Opfer enthemmt", erklärte Exler weiter. Der heute 21-Jährige, der als Nebenkläger auftrat, sei nach den Alkoholexzessen volltrunken gewesen, genau wie es der Täter beabsichtigt hatte. Nachts habe er dem Jugendlichen die Unterwäsche heruntergezogen und sich an ihm vergangen. "Die Kammer ist überzeugt, dass der Nebenkläger die Wahrheit gesagt hat", resümierte die Vorsitzende Richterin. Bei der ersten polizeilichen Befragung hatte dieser die Vorfälle noch geleugnet, dies aber später damit begründet, dass ihm die Übergriffe und damit seine ersten sexuellen Kontakte "unglaublich unangenehm" gewesen seien. Ebenso habe die Kammer keine abgesprochenen Aussagen der einzelnen Beteiligten feststellen können.

"Wie in Trance"

Zum Parkour-Lehrer betonte Exler, dass der 37-Jährige seine sexualisierten Forderungen gegen die Jugendlichen deutlich formuliert habe. "Durch den Alkoholkonsum lag nach Sachverständigengutachten eine mittlere bis schwere Bewusstseinstrübung vor", führte die Richterin weiter aus. Das habe dafür gesorgt, dass sich das Opfer "wie in Trance" fühlte.

Zudem unterstrich Exler den Vertrauensmissbrauch, den der 37-Jährige begangen habe. "Der Angeklagte hatte für die Jugendlichen eine wichtige Bedeutung. Ebenso wurden stark manipulierende Züge festgestellt." Die ParkourGruppe sei bei den Jugendlichen sehr beliebt gewesen und der Wunsch nach Zugehörigkeit zu solch einer "elitären Gruppe" sei bei den Schülern sehr hoch gewesen. Genau diesen Wunsch habe der damalige Trainer gezielt ausgenutzt und das Vertrauensverhältnis zwischen ihm und den Schülern massiv beschädigt.

Den Vorwurf der Vergewaltigung, den Staatsanwältin Jessica Schröder erhoben hatte, teilte die Kammer nicht. "Es war keine zusätzliche Gewalt feststellbar. Hier liegt zudem kein minderschwerer Fall vor, aber durch den Alkoholkonsum gab es erhebliche Einschränkungen", erklärte Exler.

Das Berufsverbot gegen den 37-Jährigen wurde um fünf Jahre ausgeweitet. Er darf nicht mit männlichen Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren arbeiten. "Wir halten die Situation für gefährlich, bis die Taten aufgearbeitet sind", meinte die Vorsitzende Richterin. Für den früheren Parkour-Lehrer spreche seine begonnene Ausbildung in einem Bereich abseits der Arbeit mit Kindern und die in der Haft begonnene Therapie, um die Tatumstände aufzuarbeiten.