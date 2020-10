Ehrenamts-Card jetzt beantragen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Volkshochschule des Landkreises Gießen weist darauf hin, dass die Ehrenamts-Card 2020 bis 2022 noch bis zum 31. Oktober beantragt werden kann. Die Ehrenamts-Card kann bekommen, wer sich seit drei Jahren oder seit Beginn/Gründung einer Initiative/eines Vereins durchschnittlich mindestens fünf Stunden pro Woche freiwillig und ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagiert und dafür keine Aufwandsentschädigung bekommt oder Inhaber einer Jugendleiter-Card ist und eine ehrenamtliche Tätigkeit seit mindestens einem Jahr ausübt. Antragsformulare erhält man entweder unter 0641/9390-5715 oder per E-Mail an ehrenamtsfoerderung@lkgi.de. Das Antragsformular ist anschließend an die Volkshochschule des Landkreises Gießen, Ehrenamtsförderung, Heinrich-Neeb-Straße 17, 35423 Lich, zu schicken.