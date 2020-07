Ehrenamtspreis für jungen Laubacher

Klaus Arnold (l.) übergab den Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung Mittelhessen an Jakob Nolte aus Laubach. Foto: Bürgerstiftung Mittelhessen

Kreis Giessen (red). Jakob Nolte aus Laubach hat den ersten Platz beim Ehrenamtspreis für junge Menschen der Bürgerstiftung Mittelhessen erreicht. Dafür bekommt er 1000 Euro. 27 junge Menschen aus Mittelhessen wurden ausgezeichnet. Der Sonderpreis geht an die Marburger Emil-von-Behring-Schule.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die geplante Feierstunde abgesagt. Die Preisträger erhielten ihre Urkunden per Post, die Preisgelder wurden überwiesen. Vorstandsvorsitzender Klaus Arnold würdigte in einer Pressemitteilung das außergewöhnliche Engagement junger Menschen. Als erstes Beispiel dafür nannte er Jakob Nolte aus Laubach. Seine Tätigkeiten beziehen sich stets auf den Schutz und Erhalt der heimischen Artenvielfalt und der Naturbildung. Nolte hat es sich zum Ziel gesetzt, allen die botanische Artenvielfalt unserer Region näherzubringen. Das gelingt ihm mit zahlreichen Aktionen wie zum Beispiel bei Führungen zu Themen der Botanik, im Rahmen seiner Vorstandstätigkeit im Naturschutzbund (Nabu) oder auch durch die Beratung von Privatgärtnern im Sinne der botanischen Artenvielfalt.

Neben den Pflanzen liegt sein Interesse auch bei heimischen Insekten, die in ihrem Bestand gefährdet sind. Nolte bringt sich ebenfalls an seiner Schule, dem Laubach Kolleg, für die Bildung der Mitschüler ein und erarbeitet seit zwei Jahren ein großes Pflanzenmonitoring in der Offenlandschaft, um die Grundlage des Naturschutzes in Laubach zu verbessern. Die Ergebnisse dieser Arbeit hat er bei einem internationalen Artenschutzsymposium vor Experten und Naturschützern vorgestellt. Die weitere Optimierung seines Engagements brachte ihn zur Universität in Bayreuth. Hier stellt er die Vernetzung seines Engagements mit der Wissenschaft her.

Die beiden zweiten Preise des Wettbewerbes, dotiert mit jeweils 500 Euro, gingen an Marian Moldenhauer aus Staufenberg für sein vielfältiges soziales und gesellschaftliches Engagement in der Jugendarbeit der Stadt Staufenberg und an den Limburger Fabian Simon, der sich für den Verein "Developmed. aid" stark macht, um kranke Kinder in Burkina Faso zu helfen. "Auch von diesen beiden jungen Menschen und deren überwältigendem ehrenamtlichem Engagement waren wir regelrecht begeistert", erklärte Arnold.

Der mit 1000 Euro dotierte Sonderpreis wurde der Emil-von-Behring-Schule in Marburg zuerkannt. Hier werden alljährlich Schüler der Jahrgangsstufe 7 dazu aufgerufen, sich ehrenamtlich zu engagieren. Seit mehr als zehn Jahren bietet die Schule gemeinsam mit der Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf das Projekt "Mach mit - sei aktiv" an. Im Rahmen dieses Angebots gehen Schüler einmal pro Woche für eineinhalb oder zwei Stunden in Kitas, Zentren der Altenhilfe, zur Marburger Tafel, aber auch zum Naturschutzbund und helfen dort mit.

Mit dem Ehrenamtspreis für junge Menschen will die Bürgerstiftung zur Nachahmung anregen und zu weiterem Engagement anspornen. Bürger, Vereine, Schulen oder Kommunen können noch bis 1. November 15- bis 25-Jährige für die nächste Runde vorschlagen. Die Preisgelder werden in vier Kategorien vergeben und liegen zwischen 100 und 1000 Euro.