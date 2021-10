Ehrung für Solms

H. O. Solms

KREIS GIESSEN - (red). Der langjährige heimische FDP-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundestagsvizepräsident Dr. Hermann Otto Solms aus Lich wird mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille ausgezeichnet. Dies hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mitgeteilt. Solms ist einer von vier Preisträgern. „Sie erhalten die höchste Auszeichnung des Landes, denn Sie haben sich in höchstem Maße für die demokratische Gesellschaft und ihre Mitmenschen eingesetzt“, sagte Bouffier. Die Verleihung der Wilhelm Leuschner-Medaille wird am 1. Dezember, dem hessischen Verfassungstag, im Kurhaus Wiesbaden stattfinden. Solms, gelernter Bankkaufmann und Diplom-Ökonom, bekommt die Wilhelm-Leuschner-Medaille für sein gesamtes politisches Lebenswerk. „Hermann Otto Solms hat sich über 50 Jahre unermüdlich für unser Gemeinwesen engagiert“, unterstrich Bouffier. Seit 1971 ist Solms Mitglied der FDP, deren Bundesschatzmeister er von 1987 bis 1999, 2004 bis 2011 und 2013 bis 2020 war. Er ist seit 19. September 2020 Ehrenvorsitzender. Zudem war Solms von 1980 bis 2013 sowie von 2017 bis 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Dort war er von 1985 bis 1991 stellvertretender Vorsitzender und vom 15. Januar 1991 bis zum 26. Oktober 1998 schließlich Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Nach der Bundestagswahl 1998 wurde er in das Amt des Vizepräsidenten gewählt, das er bis Oktober 2013 ausübte. In dieser Funktion schloss er am 1. Juli 1999 die letzte reguläre Bundestagssitzung im Plenarsaal in Bonn. Bei der Bundestagswahl im September kandidierte Solms nicht mehr.

„Hermann Otto Solms ist ein hochgeschätzter Politiker. Er hat sich mit großem Geschick und Weitsicht für seine Heimat Hessen auf Bundesebene und in der Kommunalpolitik eingesetzt. Es ist mir eine Freude, ihn für sein politisches Wirken und sein hohes Engagement in den vergangenen Jahrzehnten auszuzeichnen“, unterstrich Bouffier.

Foto: dpa