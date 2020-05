Eiche zum Gedenken an Karl Reinhardt

Tom Reitz, Martin Weihrauch (Fa. Weiß), Jakob Frederik Kannwischer und Wolfgang Wagner (Nabu Horlofftal) an der Gedenk-Eiche für Karl Reinhard (v.r.). Foto: Kannwischer

Hungen (red). Um den Maler und Heimatschriftsteller Karl Reinhardt zu ehren, hat der Nabu Horlofftal im "Irrbühl" des Stadtwaldes Hungen einen Gedenkbaum gepflanzt.

Karl Reinhardt wurde am 26. Februar 1895 als eines von vier Kindern in eine Hungener Neubürger-Familie des ehemaligen Solms'schen Residenzstädtchen Hungen hineingeboren. Die Familie betrieb seinerzeit die Gaststätte "Zum Deutschen Haus" (nicht zu verwechseln mit "Deutsches Haus" in der Kaiserstraße 26) in der Obertorstraße 29 (heute Restaurant "Sterntaler") und unterhielt, einer langen, aus Gedern stammenden Familientradition folgend, eine Glaserwerkstätte im Elternhaus Obertorstraße 25.

Militärdienst

Der kleine Karl Reinhardt hatte schon früh die Erwachsenenwelt kennengelernt und mitarbeiten müssen. Im zu Ende gehenden Kaiserreich erlebte er aus der jugendlichen Distanz heraus die existenziellen sozialen Bewegungen und dramatischen gesellschaftlichen Verwerfungen im eigenen Land und darüber hinaus. Einer weitgehend unbekümmerten Jugend folgte die Verpflichtung zum Militärdienst, um im Ersten Weltkrieg seinem "Vaterland" und dem Kaiser "zu dienen". Die Frage aber, "welcher gute Vater schickt seine Kinder in die tödlichen Grauen des Krieges?", stellte sich Karl Reinhardt, auch im Hinblick auf seine beiden, im Zweiten Weltkrieg getöteten Söhne Hans-Heinrich (1942) und Karl-Horst (1944), Zeit seines Lebens. Die beiden Weltkriege mit ihren schmerzlichen Verlusten an Menschen, Lebensstätten und Lebensentwürfen sowie Kulturgütern prägten seine ausgesprochene Friedensliebe.

Karl Reinhardts Geburtstag jährte sich am 26. Februar zum 125. Male, sein teils autobiografischer Roman "Der Sohn des Irrbühls" ist vor genau 90 Jahren erschienen und der Todestag des Künstlers erfährt am 24. Juli seine 40. Wiederkehr. Somit kann 2020, sowohl aus lokalhistorischer als auch kultureller Sicht, treffend als "Karl-Reinhard-Jahr" bezeichnet werden. Ihn zeichnete auch eine tief empfundene Naturliebe aus, die er in seinen zahlreichen Bildern und Zeichnungen zum Ausdruck brachte. Seine Heimatverbundenheit kommt neben der bedachten Wahl heimischer Motive aus Natur, Baukunst und Geschichte auch in seinem literarischen Nachlass zum Vorschein: Die Pflege der oberhessischen Mundart spielte hierbei genauso eine Rolle wie Natur- und Gesellschaftsschilderungen. Als Lehrer hatte er ein besonderes Verhältnis zu seiner deutschen Muttersprache und verewigte seine Stimmungen, Gefühle und Gedanken in zahlreichen Gedichten, Geschichten und schließlich auch in seinem 1930 veröffentlichten Roman "Der Sohn des Irrbühls". Die Geschichte handelt von teilweise wahren und autobiografischen Begebenheiten aus der Zeit um die "Jahrhundertkatstrophe Erster Weltkrieg" in Hungen und besonders dem sagenumwobenen Waldquartier des "Irrbühls". Seine Berufswahl als Lehrer führte ihn nach Stationen in Herbstein und Merkenfritz nach Offenbach, nach der Pensionierung kehrte er wieder zurück in seinen Geburtsort Hungen.

Würdigung

Zu Ehren Karl Reinhardts pflanzte der Naturschutzbund Horlofftal nun mit aktiver Unterstützung von Martin Weihrauch (Fa. Weiß Landschaftspflege) sowie Jörg und Tom Reitz eine aus Ovag-Beständen stammende Gedenk-Eiche. Die Würdigung erfolgte aufgrund seiner verschiedenen Rollen als Friedensfreund, Naturliebhaber und Heimatbotschafter. "Alles zusammen macht in auch heute noch zu einem Vorbild in unsicheren Zeiten bei zunehmender sozialer Entwurzelung und ideeller Desorientierung bei fehlenden wirklichen Vorbildern", erklärte Stephan Kannwischer, Vorstandssprecher des Nabu Horlofftal.