Ein Bluesalbum für "Kurti"

Die Formation "Bluesrange" wurde 2010 gegründet und deckt musikalisch das ganze Spektrum des Genres ab. Auf ihrem Album "Rock on Bluesman" widmet sie sich einigen Klassikern.

WETTENBERG/LOLLAR - Ihr zehnjähriges Jubiläum hatten sich die Mitglieder der 2010 gegründeten Band "Bluesrange" ganz anders vorgestellt. Keine heißgeliebten Live-Auftritte waren vor Publikum möglich, selbst das Treffen und Jammen mit den Freunden und Bandkollegen gestaltet sich für die Musiker aus Wettenberg, Lollar und Wetzlar äußerst schwierig. Und schlimmer noch: Der plötzliche Tod eines Bandkollegen im Sommer hat alle hart getroffen. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz haben die sechs Musiker ein neues Album aufgenommen, dass sie ihrem verstorbenen Freund "Kurti" gewidmet haben.

Mit "Rock on Bluesman" wollen sie den Leuten die Distanz zu dem Genre nehmen, erzählt Gründungsmitglied Daniel Scheidel. "Die Leute denken da oft an Stehblues und Engtanz-Nummern aus den 80ern und sind nicht so angetan von der Musikrichtung. Dabei ist Blues so viel mehr." Die Bandbreite reiche von Gute-Laune-Blues über witzige und stimmungsvolle Nummern bis zum Seelenstreichler wie etwa dem Titel "Same old Blues" , der auch auf dem neuen Album zu hören ist. "Umso schöner ist es dann zu sehen, wenn die Leute tanzen, Spaß haben und wir ihre Meinung in Sachen Bluesmusik ändern konnten", findet Sänger Walter Krombach.

Der Weg bis zur Albumproduktion verlief allerdings nicht gerade einfach. Die geplanten Studioaufnahmen im Mai 2020 mussten aufgrund des Lockdowns zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Anfang Juni kam dann die Hiobsbotschaft vom plötzlichen Tod von Gitarrist "Kurti", der alle tief erschüttert hat, erinnert sich Mundharmonikaspieler Scheidel. Nach den Lockerungen im August haben sie bei Thilo Krieger im "Desert Inn Studio" in Sinn-Edingen (Lahn-Dill-Kreis) schließlich mit den Aufnahmen begonnen. "Da wir unser erstes Album auch schon bei Thilo aufgenommen haben, war der Umgang sehr harmonisch und entspannt. Auf ihn ist Verlass und er hat uns beim Feinschliff sehr geholfen."

Covern als Kunst

Die sechsköpfige Gruppe "Bluesrange", die neben Walter Krombach (Gesang) und Daniel Scheidel (Mundharmonika) von Lisa Elbert (Gesang), Heinz Gabler (Gitarre), Wolfgang Breuer (Bass), sowie Kai Exner (Schlagzeug) komplettiert wird, spielt und covert überwiegend die Klassiker der 1920er bis 1960er Jahre. "Gerade beim Blues ist es die Kunst, bekannte Lieder neu zu arrangieren. Dementsprechend bringt sich jeder mitsamt der eigenen Stärken bei den Aufnahmen ein. Man entwickelt als Band einen eigenen Klang und Sound," berichtet Mundharmonika-Experte Scheidel. "Wir sind da nach einigen Jahren halbwegs eingespielt", ergänzt Krombach schmunzelnd.

Zur Gründung von "Bluesrange" kam es, als sich eine Vorgängerband von Scheidel und Breuer auflöste. Da die beiden aber weiter zusammen musizieren wollten, suchten sie über eine Kleinanzeige in der Tageszeitung nach Mitstreitern - und fanden recht schnell Interessenten. "Eine Woche später waren wir das erste Mal im Proberaum", erinnert sich Scheidel. Nach ein paar Besetzungswechseln hatte sich die Band schließlich gefunden - was noch fehlte, war ein passender Name. Der Vorschlag "Bluesrange" (Range: Angebot, Palette) war für uns passend. Wir wollten die ganze Palette des Genres abdecken und ,Bluesrange' war stimmig."

Im elften Jahr ihres Bestehens blickt die Band auf eine bewegte Bandhistorie zurück. Highlights hervorzuheben, fällt da schwer. "Egal ob vor 20 Leuten in einer verrauchten Kneipe oder vor gefühlt 1000 Zuhörern auf dem Domplatz in Wetzlar. Alles Auftritte, die man nicht missen will", betont Krombach. Ein Blick in die Zukunft ist für die Musiker momentan kaum möglich, sie hoffen natürlich, bald wieder live und vor Publikum spielen zu können. Ein großer Wunsch: Im September findet in Klingenthal ein Mundharmonika-Festival statt, "dass von seinen vollen Gasthäusern mit Livemusik sowie einzigartigen Atmosphäre lebt", schwärmt Scheidel. "Dort spielen zu können wäre ein Traum."