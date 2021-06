Ein Drittel weniger Corona-Tests im Landkreis Gießen

Derzeit kann man in 48 Zentren in Stadt und Landkreis Gießen Schnelltests auf das Coronavirus machen lassen. Foto:

KREIS GIESSEN - "Wir haben nur ein schwarzes Schaf und ganz viele weiße." Landrätin Anita Schneider (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz im Testcenter an der Automeile den leidigen Fakt an, dass der Kreis das Testcenter in der Gießener Kongresshalle wegen verschiedener Mängel schließen musste. Nachdem die Staatsanwaltschaft bereits wegen Betrugs ermittelt hatte, wurde bei einer Kontrolle des Gesundheitsamtes festgestellt, dass das Personal keine Nachweise über die erforderliche Sachkenntnis für die Tests sowie die dafür notwendigen Schulungen vorlegen konnte. Zudem gab es weitere Mängel wie eine nicht vorhandene Kühlung der Proben von PCR-Abstrichen.

Als weiße Schafe gelten alle anderen, derzeit knapp 50 Testcenter im Landkreis (einschließlich Gießen). Da ist sich die Landrätin völlig sicher. Dies noch einmal nachdrücklich festzustellen, ist ihr Anliegen. "Die Bürger können volles Vertrauen auf die Ergebnisse unserer Testcenter haben." 18 davon betreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK), für acht Testcenter ist die sich der Johanniter Unfallhilfe (JUH) verantwortlich.

Mit einer Allgemeinverfügung vom 10. März hatte das Gesundheitsamt 22 Praxen, medizinische Einrichtungen, Labore, Apotheken und Hilfsorganisationen beauftragt, kostenlose Tests durchzuführen. Sie alle mussten dies nur anzeigen und durften dann testen. Anträge von privaten Betreibern ohne medizinischen Hintergrund mussten und müssen ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Vorzulegen sind dabei unter anderem ein Lüftungskonzept, der Nachweis über Schulungen, ein Grundriss der Testräumlichkeiten sowie ein Hygiene- und Desinfektionsplan.

Weitere Anträge

Per Einzelbeauftragung zugelassen sind bisher 16 Testcenter. Über die jeweilige Zulassung entscheidet Dr. Lara Stein. "Es gibt immer noch Anfragen", berichtet sie. 16 Anträge befänden sich derzeit in Bearbeitung. "Alle Testcenter überprüfen wir nach Betriebsbeginn." Dabei würden die wesentlichen Voraussetzungen für das korrekte Betreiben "augenscheinlich kontrolliert". So unter anderem das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, korrekte Beschilderung, Hygiene, Kühlung der Proben, Einhaltung des gesetzlich geforderten Mindestabstandes bei Besuchern und reibungslose Betriebsabläufe. "Weitere Kontrollen folgen, wenn es Hinweise auf Mängel gibt", versichert Stein.

Der Boom bei den Testcentern müsste eigentlich nachlassen. Denn in den vergangenen Wochen sei die Anzahl an Tests um rund ein Drittel zurückgegangen, berichtet Vorstand Christian Betz über "seine" DRK-Testcenter. Vielerlei Gründe werden dabei ins Feld geführt: stärkeres Sicherheitsgefühl bei den Menschen aufgrund weiterhin stark sinkender Inzidenz, zunehmende Zahl der Geimpften, nicht mehr benötigter Negativ-Test-Nachweis fürs Einkaufen, das Fitnesscenter oder die Außengastronomie. Dazu kommt noch die Verunsicherung durch das "schwarze Schaf". "Pflichtbewusste Menschen kommen immer noch mit dem Gefühl der Eigenverantwortung in die Testcenter", so die allgemeine Feststellung.

0,25 Prozent positiv

So appelliert auch Schneider an die Bürger, sich trotzdem weiter testen zu lassen. Auch künftig seien diese Tests kostenlos. "Und sicher", fügt sie hinzu. In den Testcentern von DRK und JUH seien seit dem Start Mitte März etwa 250 000 Schnelltests - knapp 200 000 DRK, knapp 50 000 JUH - durchgeführt worden. Bis Ende der vergangenen Woche seien 639 davon positiv. Das sind etwa 0,25 Prozent; das heißt bei einem von 400 Getesteten. 528 davon seien durch positive PCR-Tests bestätigt. Dass 111 Proben negativ waren, habe hauptsächlich an falsch-positiven Ergebnissen im Testzentrum Steinbach gelegen (der Anzeiger berichtete.)

Die Landrätin legt Wert darauf, dass in den Centern von DRK und JUH nur qualitativ hochwertige Tests eingesetzt würden. "Die kosten zwischen 5,30 und 5,60 Euro das Stück." Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen ersetze die Einkaufskosten bis maximal sechs Euro.

Die JUH beschäftigt nach Angaben von Regionalvorstand Marco Schulte-Lünzum in ihren acht Testcentern knapp 80 Mitarbeiter sowie "viele Ehrenamtliche mit Aufwandsentschädigung; alle geschult und qualifiziert". Beim DRK seien es "fast 500 im Schichtdienstmodell inklusive Logistik und Beratung", ergänzte Betz. Beklagt wurden beleidigende Ausfälle von positiv Getesteten. "Mit einigen wenigen haben wir da schlechte Erfahrung gemacht. Einer musste sogar hinaus eskortiert werden."