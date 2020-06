Ein Engel auf dem E-Bike

Als "Engel auf Rädern" bald unterwegs, um den Kontakt mit den Menschen in der Region zu suchen: die Licherin Karla Katja Leisen. Foto: Ursula Hahn-Grimm

LICH. Sie wohnt noch nicht einmal fünf Jahre im Ort, und doch ist sie den Bewohnern der Stadt längst keine Unbekannte mehr. Ob als Engel auf dem Fahrrad oder als Performerin am großen Gong: Karla Katja Leisen ist aus dem kulturellen Leben Lichs nicht mehr wegzudenken. Die Künstlerin und Pädagogin ist zudem seit 2017 auch Vorsitzende des Vereins künstLich und damit eine der wichtigsten Initiatorinnen des kulturellen Geschehens.

Eine beliebte Veranstaltungsreihe der Stadt, die "Licher Kulturtage", war gerade in voller Fahrt, als die Coronakrise einsetzte, berichtet Karla Leisen im Gespräch. Mitte März wurden die restlichen Veranstaltungen abgesagt, doch allmählich läuft das kulturelle Leben wieder an.

Vorsitzende seit 2017

"Sternförmig in einer besonderen Zeit - Ein Engel auf Rädern" heißt es am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr am Kino Traumstern. Zum Start laden gleich zwei Veranstalter ein: Der Verein künstLich und der Mittelhessische Kultursommer. Und Karla Katja Leisen ist mittendrin dabei, als Engel Cosmo Calexika, der mit seinem Fahrrad von Ort zu Ort fährt und mit den Menschen Kontakt aufnimmt. "Engel können fliegen, Türen öffnen und Überbringer von Mythen, Geschichten und Geschenken sein", beschreibt die Künstlerin den Auftrag, den sie als Cosmo Calexika erfüllt. Sie ist eine Kunstfigur, eine Mischung aus Aspekten des Engels und des Clowns, etwas fürs Herz. Dazu passt auch gut die kölsche Mundart, die sie (neben dem Hochdeutschen) bestens beherrscht.

PROGRAMM IM JUNI Engel Cosmo Calexika startet am Sonntag, 14. Juni, um 11 Uhr am Licher Kino Traumstern. Ihre Tour: Pohlheim-Watzenborn-Steinberg - Linden - Hüttenberg - Wetzlar. Am 27. Juni radelt Cosmo Calexika von Lich nach Birklar, Bettenhausen, Trais Horloff, Bad Salzhausen, Rodheim, Hungen und Langsdorf. Wer den Engel treffen mag oder jemanden überraschen will, meldet sich unter: info@kuenstLich-eV.de oder Telefon 01 76-63 48 19 37. Am 27. Juni um 20 Uhr heißt es "Rhythms of Live" mit Murat Coscun und Gästen, Schloss Eisenbach, Lauterbach. "Sweet Ohm on the Nidda" heißt es ab 20 Uhr mit Nikotron im Vulkaneum in Schotten. Am 28. Juni, 15 Uhr, gastiert das "Balladeire-Quartett" im Atrium Kulturzentrum Buseck. kultursommer-mittelhessen.de

Denn Karla Katja Leisen stammt aus der Rhein-Metropole. Dort wurde sie geboren, dort besuchte sie die Schule und machte ihr Abitur. Und: In Köln trat sie auch als Schülerin erstmals auf einer Bühne auf, als Tänzerin, die in der Gruppe oder in kleinen Solostücken ihr Publikum begeisterte.

Der Kunst- und Kulturszene blieb sie auch nach dem Abitur treu: Sie studierte Sozialpädagogik und Kunsttherapie an der Kölner Universität, arbeitete in der Jugendhilfe und in der Stadtteilarbeit, organisierte ein Kulturcafé. 2002 schloss sie eine Ausbildung zur Theaterpädagogin an und übernahm Jobs in der Freien Theaterszene, dabei hatte sie auch viel mit Licht- und Rauminstallation zu tun.

Doch Karla Katja Leisen blieb neugierig und offen für neue Herausforderungen. 2005 startete sie eine Ausbildung als Bühnenclownin, 2007 schließlich verließ sie die Stadt am Rhein, um nach Darmstadt zu wechseln. Auch hier war die Schauspielerin auf vielen künstlerischen Ebenen aktiv. 2016 folgte schließlich der Umzug nach Lich. Hier arbeitete sie wieder als Clownin, gab Kurse und stieg langsam in die ehrenamtliche Arbeit beim Verein künstLich ein. Seit 2018 arbeitet sie mit einer halben Stelle im Kinderheim der ev. Stiftung Arnsburg.

Und dann entdecke sie einen weiteren Bereich der Kunst, der fortan eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen sollte: Zusammen mit ihrer Freundin Susanne Ines Schmid veranstaltete sie Gongkonzerte und Klanginstallationen, zu hören war die Formation "Sukawave" entweder im Hofgut Kolkhausen oder im Kulturzentrum Bezalel Synagoge. Ebendort war im Rahmen der Licher Kulturtage ein weiteres Gongkonzert geplant, als der Shutdown jeden öffentlichen Auftritt unmöglich machte.

Für Karla Katja Leisen kein Grund zur Resignation. Als Vorstandsmitglied von künstLich bleibt genug zu tun. Der Verein soll verjüngt werden, eine neue Website wird derzeit erstellt, zudem soll ein vierteljährlicher Flyer in Umlauf gebracht werden. Ein wichtiger Punkt bleibt die Zusammenarbeit mit dem Kino Traumstern. Die Künstlerin glaubt, aufgrund ihrer Erfahrungen in der Vorstandsarbeit bei in:takt Köln und der Freien Szene Darmstadt einiges an Ideen und organisatorischer Arbeit beitragen zu können.

Am Sonntag steht nun der Start des Mittelhessischen Kultursommers an. Dabei wird Karla Katja Leisen in ihrer Rolle als Cosmo Calexika zu erleben sein. Für ihr Projekt "Sternförmig - Ein Engel auf Rädern" wurde sie im September 2019 mit dem Förderpreis "Kulturregion Landkreis Gießen" ausgezeichnet. Cosmo Calexika, zu erkennen an ihren goldenen Flügeln und dem goldenen Helm, startet, welch ein Kontrast, mit ihrem modernen E-Bike vom Kino Traumstern aus zur Fahrt über Land. Im Gepäck allerlei himmlische Überraschungen. Abfahrt ist um 11 Uhr, es wird auch die Vorsitzende des Mittelhessischen Kultursommers, Sybille Atzbach, erwartet.