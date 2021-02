Ein Jahr Corona-Pandemie im Landkreis Gießen

Der Titel ist Programm. Die Corona-Pandemie im Landkreis Gießen hat in einem Jahr derart viele Entwicklungen und Wendungen erlebt, dass eine vollständige Chronik jeden Rahmen sprengen würde.

Nach dem ersten Fall am 28. Februar 2020 folgte am nächsten Tag der bestätigte zweite Fall. Am 6. März sprach das Gesundheitsamt Hygieneempfehlungen für Großveranstaltungen aus, denn damals lief in Gießen die BauExpo. Großveranstaltungen aller Art wurden am 13. März untersagt. Am 16. März wurde der Unterricht an allen Schulen ausgesetzt.

Der erste Lockdown trat am 22. März in Kraft. Das Testcenter in der Rivers-Sporthalle in Gießen wurde am 1. April eröffnet. Der Schulunterricht wurde für bestimmte Klassen am 27. April wieder aufgenommen, am 2. Juni folgte die Öffnung der Kindergärten.

Am 16. Juni gab es gerade mal zwei aktive Corona-Fälle im Landkreis. Am 30. Juli wurde der erste Infektionsfall in einem Seniorenheim bestätigt. Der Höchststand bei der Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 282 am 6. November erreicht.

Am 13. Dezember trat die nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Die ersten mobilen Impfungen fanden am 27. Dezember in mehreren Pflegeheimen statt. Ein weiterer Höchststand am 8. Januar 2021: 2865 aktive Fälle. Am 19. Januar nahm das Impfzentrum in Heuchelheim seinen Betrieb auf. Am 29. Januar wurde erstmals eine mutierte Variante des Coronavirus nachgewiesen. Es war die britische, die inzwischen bei über 60 Fällen nachgewiesen ist.

321 Frauen und Männer sind an oder in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 69 Prozent von ihnen lebten in Pflegeheimen. Das Durchschnittsalter aller Verstorbenen war 84 Jahre. (vb)