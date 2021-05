Ein Mehr an Pflege in Linden

Der aktuelle Stand des Erweiterungs- und Anbaus an das Seniorenzentrum in Linden. Die Gesellschaft für diakonische Altenhilfe Gießen und Linden lässt sich das Projekt rund 20 Millionen Euro kosten. Foto: Faber&Schnepp

LINDEN - Das Glas, mit dem der Zimmermann Stefan Schmidt aus Münchholzhausen auf den Bau anstieß, zersplitterte traditionsgemäß und der Segen wurde von Pfarrerin Angelika Maschke gesprochen. Vertreter der Gesellschaft für diakonische Altenhilfe Gießen und Linden, einer gemeinnützigen GmbH, feierten am Donnerstag Richtfest für den Erweiterungs- und Anbau an das Seniorenzentrum in Linden. Hier werden 20 Millionen Euro investiert. Die Gesellschaft betreibt auch das Johannesstift in der Stadt an der Lahn. Aktuell werden in beiden Einrichtungen 310 Vollzeitpflegeplätze - 105 davon in Linden - angeboten. Wenn das Projekt fertiggestellt ist, sind es in Linden vier weniger, doch dafür gibt es mehr Plätze anderer Pflegearten.

Neu im Kreis werden im zweiten Geschoss des Erweiterungsbaus zwölf Einzelzimmer sein, in denen Pflege für begrenzte Zeit angeboten werden soll. Eine Gemeinschaftsküche und -wohnzimmer sind inbegriffen. Über die neuen Angebote, insbesondere 16 Tagespflegeplätze, informierten die Geschäftsführer des Seniorenzentrums, Christa Hofmann-Bremer und Matthias Barho, die geladenen Gäste. Beiden ist besonders wichtig, dass schon Anfang 2022 die Tagespflege starten kann. Immerhin fünf Bauabschnitte müssen bis zur Vollendung des gesamten Projekts abgearbeitet werden.

Im Erweiterungsbau werden neben der Tagespflege und Pflege auf Zeit im dritten Geschoss zwölf Einzelzimmerappartements als bezahlbarer Wohnraum geschaffen.

Zwischen Haus I und Haus III finden in einem Verbindungsbau samt neuem Eingang das Foyer mit Empfang, eine Cafeteria, eine Physiotherapie, die Pflegeberatung, eine Fußpflege und ein Friseur ihren Platz. Hier soll auch zukünftig das Café Hilde, eine Begegnungsmöglichkeit für an Demenz erkrankte Personen, eingerichtet werden.

Der zunehmenden, fast ausschließlichen Nachfrage für Einzelzimmer, so Hofmann-Bremer, wird zudem mit dem Anbau an den Altbestand des Hauses II Rechnung getragen. Hier entstehen 23 Einzelzimmer in der vollstationären Pflege mit einem weiteren Fahrstuhl und einem Therapieraum. Im Außengelände sind zwei neue Grünanlagen, ein geräumiger Wirtschaftshof, 32 Parkplätze sowie drei E-Ladestationen zu finden. Auf dem Dach des Hauses III wird eine Fotovoltaikanlage mit 60 kWp installiert. Die neuen Gebäude werden die energetischen Vorgaben des Kfw 55-Standards erfüllen.

Marianne Wander, die Langgönser Vorsitzende des zugehörigen diakonischen Trägervereins, begrüßte die Gäste in der späteren Begegnungsstätte im Zwischenbau, zu der auch eine Terrasse gehören wird. Am 8. Oktober des Vorjahres starteten die Rohbauarbeiten, die jetzt mit dem Eindecken der Dächer beendet sind. Wander ging auch darauf ein, dass nicht alles nach Plan verlief, insbesondere die Verbindung von Alt- und Neubestand. "Die eigenwillige Altbauweise" sei zu berücksichtigen gewesen. Sie attestierte den Fachleuten, unter anderem vom Generalunternehmer Faber&Schnepp, von Ingenieurgesellschaften aus Pohlheim und Ehringshausen und einem -büro aus Gießen sowie den ASP Architekten aus Gießen eine "Meisterleistung". Das Bauvorhaben habe eine große Bedeutung für den Landkreis.

Deshalb war neben Bürgermeister Jörg König (CDU) auch Landrätin Anita Schneider (SPD) zum Richtfest gekommen. Er freute sich, für dieses Vorhaben seitens der Stadt die Voraussetzungen mitgeschaffen zu haben. "Ich bin stolz auf Sie, was Sie in so kurzer Zeit geschaffen haben."

Fünf Fußballfelder an Nutzflächen entstehen hier, informierte Faber&Schnepp-Bauleiter Oliver Clös im Nachgang. Wander sprach in Zahlen von 2700 Quadratmetern, 5000 waren schon im Bestand. Sie ist Vorsitzende des Vereins für Alten- und Pfegehilfe zu Gießen, der alleiniger Träger der Betriebsgesellschaft ist. Ihr Dank galt der Stadt Linden, die die Erweiterungsgrundstücke zur Verfügung stellte und der Sparkasse, die maßgeblich die Finanzierung sichergestellt habe. Die Trägervereinsvorsitzende betonte, dass noch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Insgesamt werde mit den Erweiterungen das gesellschaftliche und soziale Miteinander in Linden gestärkt.

Als Einrichtungsleiterin betonte Hofmann-Bremer, dass die Zahl an über 60-Jährigen beständig steige, die nicht in Familienstrukturen lebten. Sie nannte hier das Stichwort "Singularisierung". Allerdings habe Aristoteles bereits erklärt, dass es "ein gutes Leben ausschließlich in der Gemeinschaft gibt". Daher sei es Ziel in den beiden Seniorenzentren, das "Alter in die Mitte der Gesellschaft zu holen." Barho wiederum betonte, dass es die Mitarbeiter - 90 in Linden und 150 in Gießen - in der Pandemie "sehr, sehr schwer" haben. Ihnen gelte ein besonderes Dankeschön.

Landrätin Schneider nahm diesen Gedanken auf und sprach von "unglaublich wertschätzenden Leistungen" in den Seniorenzentren. Es gehe immer mehr darum, dass die ältere Gesellschaft in den eigenen vier Wänden verweilen und im Alter immer noch autonom sein dürfe. Im Übrigen verwies sie darauf, dass die Impfungen in den Pflegeheimen über den Landkreis seit Ende Dezember 2020 ein großer Erfolg gewesen seien. "Wir lassen auch keine Lücken. Wer neu hinzukommt, wird ebenfalls gleich geimpft." Barho bestätigte, dass die Verläufe einer Zweiterkrankung an Covid 19 nach einer Impfung ungleich schwächer ausfielen, was gerade bei der Klientel von hochgradig und damit anfälligen Pflegebedürftigen in Linden die Lage entspanne.

Für den Förderverein der Diakoniestation, die Sozialen Dienste Linden, betonte deren Vorsitzender, Lindens Ehrenbürgermeister Dr. Ulrich Lenz, dass der Vorstand 130 000 Euro für die Gestaltung der Begegnungsstätte bereitgestellt habe. Für die Elektroladestationen auf den Parkplätzen habe er aber kämpfen müssen. "Wir finanzieren die mit, denn ab dem nächsten Jahr wird noch viel mehr elektrisch gefahren."

Die Leihgesterner Pfarrerin Angelika Maschke - ihr Großen-Lindener Kollege Axel Zeiler-Held war auch gekommen - schloss den offiziellen Teil mit der Segnung: "Ich segne die Winkel dieses Hauses ... Ich segne die Tür, die offen steht, für viele Freunde".