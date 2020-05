Ein Muntjak in Heuchelheim?

Nicht ganz leicht war es für Ilse Toth das scheue Tier in ihrem Garten zu fotografieren. Sie ist sich aber sicher: es handelt sich um ein Muntjak, eine asiatische Hirschgattung. Doch woher kommt das Tier? Foto: Toth

Heuchelheim (jem). Das war eine Überraschung für Ilse Toth aus Heuchelheim. "Ich kam am Donnerstag nach Hause und mein Mann meinte, dass wir ein komisches Tier im Garten haben." Sehr schnell und sehr scheu sei es gewesen - für einen Hasen zu groß, für ein Reh zu klein. "Als ich das Tier erblickte, war ich der Meinung, dass es ein junges Rehböckchen wäre, mit Hörnern am Kopf so groß wie mein Mittelfinger. Je öfter ich es sah, zweifelte ich daran."

Toth, die in der Gemeinde auch die "Tieroase" betreibt, machte Bilder und schickte diese ihrer Tochter, die Tierärztin ist. Doch auch sie war ahnungslos und leitete die Bilder an eine Freundin weiter, die in einem Zoo arbeitet. Ihre Vermutung: Es handelt sich um ein Muntjak, eine Hirschgattung, die aus Asien stammt. Doch wie kam es in den Heuchelheimer Garten? Das fragt sich auch Toth. Vom Veterinäramt erfuhr sie, dass die Tiere meldepflichtig seien. Im Landkreis Gießen sei aber keines gemeldet, das habe sie abgefragt. Lediglich in Hüttenberg seien Tiere angemeldet. "Der Besitzer erklärte aber bereits, dass keiner seiner Muntjaks fehlt", sagt Toth.

Wem gehört das Tier also? Aufschluss hätte es gegeben, wenn es gefangen werden konnte. "Ich habe die Veterinärklinik angefragt und wir waren Freitagfrüh gemeinsam stundenlang im Garten. Aber das Tier ist weg. Hätten wir es gefangen, hätten wir sehen können, ob es gechipt ist."

Ob der Hirsch ausgesetzt wurde, ausgebüchst oder erschreckt wurde und davongelaufen ist, kann somit niemand wissen. Toth ruft nun dazu auf, die Augen offen zu halten und das Veterinäramt zu informieren, sobald das Tier wieder gesehen wird.