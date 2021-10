Ein neuer, härterer Ermittler

Versetzt seinen neuen Ermittler Neuhaus aus Hessen nach Berlin: der Bestsellerautor Jan Seghers. Foto: Zielinski

POHLHEIM - "Ich hätte nicht angefangen, Krimis zu schreiben, wenn ich nicht Henning Mankell gelesen hätte." Dieses Eingeständnis machte der Autor und Journalist Jan Seghers bei der Vorstellung seines neuen Buches "Der Solist" in Pohlheim. Im Rahmen der Ovag-Reihe "Leseland Gießen" stellte der Frankfurter seinen spannenden Roman dort in der Kulturellen Mitte vor. Wer allerdings einen neuen Krimi rund um Seghers Protagonisten Kommissar Marthaler erwartet hatte, sah sich im Irrtum. Denn der Autor entschied sich für seinen atmosphärisch dichten Krimi für eine neue Ermittlerfigur: den sympathischen, aber auch eigensinnigen und härter auftretenden Neuhaus.

Neuhaus ist ein "Solist", ein Frankfurter Einzelermittler mit weitreichenden Befugnissen, der von Wiesbaden nach Berlin zur Sondereinheit Terrorabwehr (Seta) versetzt wird, die in einer Baracke auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof untergebracht ist. Schnell merkt er, dass er auf die Hilfe seiner Kollegen wie etwa der Deutschtürkin Suna-Marie - wegen ihrer dicken Brillengläser "Grabowski" genannt - angewiesen ist. Denn "gegen Berlin ist Wiesbaden ein Bällchenbad", wie sein Kollege Schindler ihn gleich zu Beginn belehrt.

Die Lesung startete mit einer Szene, in der Neuhaus seine Mutter, die ein Geheimnis zu verbergen scheint, und deren alten Hund besucht und später in "Onkel Toms Hütte" in der Wetterau noch zwei Würste und eine Cola verzehrt. "Ich beschreibe nur Orte, die ich auch persönlich kenne", erklärte Jan Seghers, der privat gerne mit seinem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist, um Land und Leute kennenzulernen und den ein oder anderen Dialog für seine Bücher aufzuschnappen. "Orte erzählen Geschichten", zitierte er Regisseur Wim Wenders.

Der Berliner Stadtteil Neukölln, in dem der Großteil seines neuen Romans spielt, habe ihn auf Anhieb fasziniert. "Hier ist alles lauter und schneller." In der Geschichte wird kurz vor den Bundestagswahlen 2017 vor der Synagoge ein jüdischer Aktivist ermordet. Den Schuss hat allerdings niemand gehört. O-Ton Schindler: "Hier knallt es ständig". Ein Bekennerschreiben des "Kommandos Anis Amri" wird neben der Leiche gefunden. Ob dies die Ermittler auf die richtige Spur führt, ließ Seghers offen. Stattdessen las er noch eine kurze Szene vor, bei der eine mutmaßliche Zeugin ihr Leben lassen muss. "In diesem Buch ist nichts, wie es scheint", verriet der Autor. Die realistisch formulierten Passagen des Buches machten auf jeden Fall Lust auf mehr und vor allem auch darauf zu wissen, wie die Geschichte endet und ob der Hesse Neuhaus jemals wirklich in Berlin ankommen wird. Diese Fragen beantwortete Jan Seghers freilich im Anschluss nicht, nahm sich aber Zeit, dem "rührend aufmerksamen Publikum" mehr über sich und seine Bücher zu erzählen. Allen voran, dass die wenigen Kraftausdrücke im "Solist" nicht von ihm stammen. "Das sagen nur meine Figuren."

Schwer ist es für Seghers, der 1958 in Fulda geboren wurde, in Nordhessen aufwuchs und eigentlich Matthias Altenburg heißt, eigenen Aussagen zufolge nicht, Themen für seine Bücher zu finden. "Reale Fälle dienen als Sprungbrett für meine Geschichten", erzählt er. So ist bereits ein zweiter Fall für den Ermittler Neuhaus geplant, der auf einem sechsfachen Mord in den 1990er Jahren im Frankfurter Westend beruht. "Vielleicht trifft Neuhaus ja hier auf Marthaler", erklärte er lachend. Der Berliner Fall sei absolut keiner für Marthaler gewesen. "Dafür ist er einfach zu langsam und zu hessisch." Mal einen Roman in Berlin spielen zu lassen, dazu hätte ihm sein Umfeld geraten. Wie immer habe er erst das "Skelett" des Kriminalromans gebaut und darum herum Figuren und kleine Geschichten ersonnen.

Als er bei den Dreharbeiten zu einer Marthaler-Verfilmung den Darsteller des Kommissars, Matthias Koeberlin, kennengelernt habe, sei er vom Schauspieler gefragt worden, ob er sich seinen Protagonisten so vorgestellt habe. Dies habe er verneinen müssen: "Ich habe mir Marthaler älter und gesetzter vorgestellt. Aber Koerberlin verkörpert ihn dennoch richtig gut!"