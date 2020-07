Ein Paar auf der Bühne und im Leben

Auf der Bühne wie im Leben ein Paar: Isabell Neumann und Jörg Becker. Foto: Salg

lich. Ein Tisch, ein Notizbuch und eine Gitarre. Mehr brauchen Isabell Neumann und Jörg Becker nicht, um Ideen in Musik zu verwandeln. Seit 2018 arbeiten die beiden Singer/Songwriter als Duo "Tonland" zusammen. Am heimischen Küchentisch, der mittlerweile in Lich steht, entstehen so hauptsächlich deutschsprachige Songs mit viel Gefühl, die Geschichten erzählen und dem Publikum aus dem eigenen Alltag bekannt sind.

"Meistens habe ich eine Idee oder ein Bild im Kopf, und mir fallen dann die ersten Textfragmente ein", erzählt die Sängerin. Dann könne es entweder ganz schnell gehen oder aber der Text brauche noch ein paar Tage oder Wochen Zeit, um zu reifen. Ihren kreativen Gegenpart übernimmt dabei Jörg Becker, der mit seiner Gitarre erste musikalische Untermalungen, aber auch zusätzliche Textfeinheiten beisteuert.

"Der Ablauf bis zum fertigen Song gestaltet sich aber nicht immer gleich", berichtet Becker. "Manchmal spiele ich vor mich hin und Isabell kommt aus dem Nebenraum und hat eine Idee." Das gegenseitige Ergänzen wird dadurch begünstigt, dass die beiden auch ein Paar sind, nachdem das Scheinwerferlicht verlöscht ist. "Wir möchten alle Seiten des Lebens beleuchten. Nur die Politik lassen wir raus", lächeln sie. Bei einem Blick auf ihre erste EP "Melodienreich" mit dem Liedtitel "Revolution", könnte man zwar anderes vermuten. Neumann und Becker betonen allerdings, dass dabei nicht an das typische Bild der Revolutionäre gedacht wurde, sondern es sich um einen lebensbestärkendes Lied handelt, das den Zuhörern zeigen soll, dass sie ihre eigenen Wege gehen können. "Revolution" begleitet das Duo schon lange und reißt das Publikum bei Auftritten regelmäßig mit, erzählen sie.

Zu ihren wichtigsten Songs zählt auch der Titel "Taxi". Es war "eins der ersten Lieder, die ich geschrieben und die wir auch zusammen gespielt haben", erklärt Isabell Neumann. "Taxi" dürfe bei keinem Konzert fehlen. So erinnern sich die Beiden noch gut an einen Moment, als bei der Liedzeile "Also heb ich die Hand, halt das Taxi an" plötzlich das Publikum die Hände zur Musik in die Luft streckte. "Wenn so ein Moment beim Auftritt einfach von selbst geschieht, ist es wirklich das Allergrößte", strahlt Gitarrist Becker.

Doch wie die meisten anderen Bühnenkünstler konnten sie solche Momente in der Coronakrise monatelang nicht mehr erleben. Am 5. März hatte "Tonland" noch eine eigene Veranstaltungsreihe gestartet, deren Fortsetzung schon bald darauf den neuen Bestimmungen zum Opfer fiel. Das Musiker-Pärchen hatte sich davon jedoch nicht unterkriegen lassen, sondern widmete sich weiter ihrem Youtube-Kanal.

Doch nun gibt es endlich Licht am Ende des künstlerischen Tunnels. Mitte Juli stehen sie nach langen Wochen wieder live auf der Bühne. "Tonland" spielt am Samstag, 11. Juli, um 20 Uhr ein Konzert im "Am Kirchlein" in Biebertal. Plätze müssen telefonisch beim Veranstaltungsort reserviert werden. "Wir sind uns bewusst, dass es nur eine sehr limitierte Anzahl an Gästen geben wird", bedauert Isabell Neumann. "Aus diesem Grund werden wir auf unserer Facebook-Seite einen Livestream schalten, damit möglichst viele die Chance bekommen, trotzdem das Konzert mitzuerleben."