Ein Platz, viele Möglichkeiten: Neues Sportfeld der ARS in Pohlheim

POHLHEIM. Was lange währt, wird endlich gut: Diese zugegebenermaßen schon ziemlich überstrapazierte Weisheit hat zumindest beim am Dienstag eingeweihten nagelneuen Sportfeld der Pohlheimer Adolf-Reichwein-Schule (ARS) ihre Berechtigung. Gab es doch bereits 2008 erste Planungen für einen solchen Sportplatz, dem in den darauffolgenden Jahren weitere Ideen, Standortvorschläge und Kostenrechnungen folgten. Nur das Projekt selbst wurde in dieser Zeit niemals umgesetzt und verzögerte sich aus verschiedenen Gründen immer weiter. Bis zu diesem März. Ausgerechnet zu Beginn der Corona-Ausbreitung in Deutschland war der Spatenstich, wenn auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das nun präsentierte Endergebnis kann sich wahrlich sehen lassen: Entstanden ist ein 37,5 mal 32,5 Meter messendes Kleinsportfeld mit federndem und gelenkschonendem Tartan-Belag sowie Nutzungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Sportarten.

Direkt daneben wurde - durch einen hohen Zaun getrennt - auch noch ein Beachvolleyballfeld mit Weitsprunggrube und Kugelstoßring geschaffen. Gekostet hat das Ganze erstaunlich günstige 260 000 Euro, jedenfalls aus Sicht eines Laien. 75 Prozent davon finanziert der Landkreis aus seinem Fördertopf "Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten auf Schulhöfen", 25 Prozent gibt die Stadt Pohlheim dazu.

Der von einem abschließbaren Zaun umgebene Platz, der sich direkt neben dem ARS-Hauptgebäude befindet, kann von Pohlheimer Vereinen montags bis freitags jeweils von 17 bis 22 Uhr kostenlos mitbenutzt werden, wie Schulleiterin Petra Brüll auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigte. Allein schon deshalb lohnt sich die Investition der Stadt. Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU) sprach daher auch von "gut angelegtem Geld" und konnte berichten, dass unter anderem die Garde-Mädchen des Carnevalvereins "Die Mollys" Watzenborn-Steinberg hier schon unter freiem Himmel trainiert haben. Auch die Turner des TV07 Watzenborn-Steinberg haben das neue Platzangebot bereits getestet.

Überhaupt zeige die Corona-Zeit mit ihren Auflagen zur Nutzung von Sporthallen, "wie wichtig solche Außenplätze sind. Diese Flächen sind begehrt", betonte Schöffmann. Die Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) zeigte sich "glücklich, dass dieses Sportfeld endlich Wahrheit geworden ist". Zuvor hatte sie einen Blick auf die wechselvolle Vorgeschichte des Platzes geworfen und dabei auch Bedauern ("Das tat mir unheimlich leid") für ihr "Zurückrudern" geäußert, als aufgrund von Schutzschirmauflagen erst mal die Sanierung des Schulgebäudes angegangen und der Sportplatz zurückgestellt worden war. "Wir sind aber immer drangeblieben", betonte Schmahl.

Mit im Preis inbegriffen sind ebenfalls jeweils zwei Basketballkörbe und metallene Handball-Tore. Wer sich die auf den rötlichen Tartan-Belag aufgebrachten verschiedenfarbigen Linien genauer anschaut, bemerkt, dass hier auch Tennis möglich ist. "Wir können ein Tennisnetz aufstellen", klärte Petra Brüll auf. Natürlich spricht auch nichts dagegen, hier dem Fußball nachzujagen, was Schmahl und Schöffmann am Dienstag gleich beim Toreschießen ausprobierten.

Alles in allem also ein Tag der Freude für die rund 620 Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis zehn und ihre circa 60 Lehrer. "Das Sportfeld ist genau zum richtigen Zeitpunkt fertig geworden", sagte die Schulleiterin. Ist doch erst an diesem Montag der Unterricht nach den Sommerferien wieder losgegangen.