Ein Schwerverletzter bei Brand in Wetterfeld

WETTERFELD - Am Sonntag um 11.51 Uhr wurde der Leitstelle ein Feuer im Beerweg in Wetterfeld gemeldet. Hier brannte ein Haus. Als die Einsatzkräfte eintrafen schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Bei dem Brand wurden drei Menschen verletzt, eine Person erlitt schwere Verbrennungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Spezialklinik für Brandopfer nach Ludwigshafen geflogen werden. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem gesamten Kreisgebiet im Einsatz. Auch Landrätin Anita Schneider und Laubachs Bürgermeister Matthias Meyer waren vor Ort. Die Untersuchungen zur Brandursache laufen noch.