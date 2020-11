Eindrucksvolle Flüchtlingsporträts in Lich

Menschen, die ihr in deutschen Flüchtlingseinrichtungen begegnet sind, wurden von der Künstlerin mit dem Zeichenstift festgehalten. Fotos: Schultz

LICH - Eindrucksvolle Bilder der Iranerin Anahita Parhami sind in der aktuellen Ausstellung des Kulturvereins KünstLich in der Kinokneipe Statt Gießen zu sehen - angesichts der im November geschlossenen Türen auch online. Aus Parhamis Feder stammen Porträts trauriger Menschen, die an einer inneren Last zu tragen haben. Die Arbeiten offenbaren eine beachtliche stilistische Vielfalt und Güte des Handwerks, die trotz des düsteren Themas sogleich anzieht. Mit der Ausstellung wurde am Wochenende zugleich die aktuelle Veranstaltungsreihe zum 9. November 1938 eröffnet - die angesichts der Corona-Sicherheitsbestimmungen nun teilweise ebenfalls auf dem Youtube-Kanal von KünstLich zu sehen sein soll (siehe Kasten).

Anahita Parhami, geboren 1984 in Bandar Abbas im Iran, studierte an der Universität in Teheran Grafikdesign, arbeitete zudem als Regieassistentin eines Dokumentarfilms und Darstellerin einer Theatergruppe in Teheran. 2017 kam sie nach Deutschland. "Wenn ich male, bin ich wie in einem Traum. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme oder wann ich zurückkomme oder ob ich noch mal reingehen kann", beschreibt sie ihren Arbeitsprozess. Ein Leitmotiv ist für sie der Humanismus. "Ich zeichne die Menschen in Situationen, in denen sie sich dem Schicksal ausgeliefert haben." Dabei reflektieren die Bilder auch Erfahrungen, die die Iranerin in deutschen Flüchtlingseinrichtungen mit Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Lebensbedingungen gemacht hat. "Wie sie versuchen, für dieses Leben zu kämpfen und in der Unsicherheit und dem ewigen Warten ein wirkliches Leben zu leben - diese Erfahrung hat mich sehr beeinflusst." Alle in Lich gezeigten Bilder entstanden in Deutschland, eine Gruppe kleinerer Arbeiten auch in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen. "Da hatte ich ein kleines Heft und habe einfach drauflosgezeichnet", berichtet Parhami. Die Arbeiten sind sämtlich Mischtechniken, für die sie Fineliner, Aquarell, Tusche und Wasserfarbe verwendet.

2018 hat Anahita Parhami das erste Mal in Lich ausgestellt, erzählt Karla Leisen vom KünstLich-Vorstand. Deshalb wurde die Iranerin auch zur aktuellen Reihe zum 9. November 1938 eingeladen, dem Tag der Reichspogromnacht, um das Gedenkprogramm thematisch zu erweitern. Denn Parhamis Motive sind mit diesem deutschen Drama verbunden, handelt es sich doch zum größten Teil um geflüchtete Menschen, die etwas hinter sich lassen mussten. Als sie die Werkgruppe aus der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung zum ersten Mal zeigte, "dachten die Betrachter, es handele sich um Juden, vielleicht auch wegen der Nummern (alle gezeigten Menschen tragen eine Personenkennziffer). Traurig sind sie, weil sie zu Zuschauern ihres eigenen Lebens geworden sind", fügt Parhami hinzu.

Gut gelaunt trotz eines düsteren Themas: Anahita Parhami.

Eins ihrer stärksten Bilder trägt den Titel "Die Welt auf dem Rücken", in dem eine Schwangere tatsächlich ein Stück Landschaft auf ihrem Rücken trägt. Ganz klein nur lugt da die Sonne hinter einem Berg hervor. "Als Wanderer hat man immer seine Vergangenheit und seine Zukunft gleichzeitig dabei", sagt Parhami. "Fast kann man sagen, du hast keine Gegenwart." Und wie ging es ihr selbst zuletzt im Iran? "Nicht so gut, ich konnte keine Ausstellungen machen, höchstens im Untergrund", berichtet die aus ihrer Heimat geflohene Künstlerin.

Doch nicht alle ihre Bilder sind von Trauer geprägt, eine Figur etwa erinnert stark an Boris Karloffs Darstellung des Frankenstein-Monsters. In zahlreichen Arbeiten sind Comic-Stilelemente zu bemerken. Und ein paar der Arbeiten könnte man zumindest von der Farbstimmung her als optimistisch bezeichnen. "Trotzdem sind die Figuren traurig," betont Anahita Parhami bestimmt, "das war nur ein Spiel mit der Farbe". Persönlich ist die Künstlerin bei der Vernissage durchaus gut aufgelegt.

PROGRAMM Auch die aktuelle Veranstaltungsreihe zum Gedenken an den 9. November 1938 in Lich ist von den aktuellen Corona-Einschränkungen betroffen. Karla Leisen, Vorstandsmitglied des Kulturvereins KünstLich berichtet, dass "für die Ausstellung von Anahita Parhami eine andere Form gefunden wurde". Dazu von Anika Danielle Wagner auf Video aufgezeichnete Bilder sollen ab Ende dieser Woche auf einem YouTube-Kanal zu sehen sein, den KünstLich eigens für die November-Reihe einrichten will. Auch zum weiteren Programm gab Karla Leisen Details bekannt. So wird die geplante Stolperstein-Verlegung (5. November) auf Mai 2021 verschoben, während die Mahnwache (9. November) im Freien stattfinden könne. Weitere Programmpunkte sollen zumindest online zugänglich sein, sagte Karla Leisen. Dazu zählt der VHS-Kurs zum Judentum (16., 23., 30. November), weil "es eine Bildungsveranstaltung ist." Ebenso die Lesung sowie das Konzert von Sven Görtz (7. und 12. November) und das Gongkonzert von Sukawave (22. November). (hsch)

Die sehenswerten Bilder Anahita Parhamis sind ab Ende dieser Woche auf dem YouTube-Kanal von KünstLich zu sehen; einzelne Besucher können auch weiterhin nach Anmeldung in die Kinokneipe kommen und sich die Ausstellung anschauen.