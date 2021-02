Eine Million für Hallenbad Lollar-Staufenberg

Zur Zeit zieht im Hallenbad Lollar-Staufenberg niemand seine Bahnen. Archivfoto: Scherer

LOLLAR/STAUFENBERG - Kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres kam die ganz und gar nicht frohe Botschaft: Das Dach des Hallenbades Lollar-Staufenberg ist so marode, dass das Bad umgehend geschlossen werden musste. Claus Waldschmidt, Vorsitzender der Verbandsversammlung des Hallenbads, sprach bereits im Dezember von einem "immensen Schaden" und von geschätzten Kosten von rund einer Million Euro. Sicher war zu diesem Zeitpunkt nur: "Das wird richtig viel Geld kosten."

Die Kostenschätzung hat sich bestätigt, trotzdem zeigte sich Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller auf Nachfrage dieser Zeitung "sehr zuversichtlich, dass wir Fördergelder erhalten." Die Schadenshöhe stehe in etwa fest, zumindest gebe es eine Kostenschätzung des vom Zweckverband Hallenbad Lollar-Staufenberg beauftragten Gutachters. Dieser schätze die Kosten in der Tat auf eine Million Euro netto.

Bei Landrätin Anita Schneider und der Ersten Kreisbeigeordneten, Dr. Christiane Schmahl, sei er auf offene Türe gestoßen. "Das Hallenbad ist gerade für den Schulsport im gesamten Teilraum Nord des Landkreises äußerst wichtig. Über 2000 Schülerinnen und Schüler nutzen es für das Schulschwimmen. Betroffen ist nicht nur die Clemens-Brentano-Europaschule (CBES) mit ihren Standorten in Lollar und Allendorf/Lda., sondern auch die Grundschulen in Lollar, Odenhausen, Salzböden, Staufenberg, Daubringen, Mainzlar, Treis und Allendorf/Lda.", stellte Gefeller die Bedeutung des Hallenbades heraus. Von daher sei klar gewesen, dass der Dachsanierung auch von Seiten der Landrätin und der Ersten Kreisbeigeordneten eine hohe Priorität beigemessen werde.

Gefeller sprach beim hessischen Ministerium des Inneren und des Sports vor, denn über das Ministerium wird das Landesprogramm Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm, kurz SWIM, geführt. Dem zuständigen Mitarbeiter im Referat Sportstättenförderung sei sofort die Bedeutung des Hallenbads klar gewesen, wurde doch das SWIM-Programm gerade zum Erhalt der hessischen Hallenbäder ins Leben gerufen. "Das Innenministerium stellte mir deshalb auch eine 30-prozentige Förderung der Hallendachsanierung, also 300 000 Euro, in Aussicht", schilderte der Bürgermeister das Ergebnis seiner Bemühungen. Außerdem habe der Fördererverein des Hallenbads Lollar-Staufenberg einen Beitrag von 20 000 Euro in Aussicht gestellt.

Der Restbetrag werde über eine Kreditaufnahme des Zweckverbandes getragen werden müssen. Einziger Wermutstropfen: Die Mehraufwendungen, die für Zins und Tilgung dieser Kreditaufnahme anfallen, werden wohl "zu einem großen Teil über eine dann zwingend notwendige Erhöhung des Nutzungsentgeltes für das Schulschwimmen ausgeglichen werden müssen." Denkbar wäre aus Gefellers Sicht auch ein "Schwimmbad-Euro", also ein freiwilliges Entgelt der Eltern der Schulkinder, die das Hallenbad nutzen. "Ein Euro pro Kind und Monat wäre aus meiner Sicht wünschenswert. Wichtig ist dabei allerdings, dass dies auf freiwilliger Basis geschehen muss. Kein Elternteil darf zur Zahlung eines solchen Entgelts gezwungen sein."

Letztlich werde es Synergien mit der geplanten Sanierung der Sporthalle der CBES geben, sollte sich herausstellen, dass das Dach des Eingangsbereichs und der Gymnastikhalle der Sporthalle ebenso marode ist wie das mit beiden verbundene Dach über dem Umkleidebereich des Hallenbades. "Für den Fall sollten alle drei Dächer in einem Zug erneuert werden, was sicher zu günstigeren Kosten für den Landkreis und den Zweckverband führen wird. Die Dächer über dem Eingangsbereich und der Gymnastikhalle lässt der Landkreis gerade überprüfen. Das Ergebnis dieser Überprüfung liegt noch nicht vor", so Gefeller. "Wir wollen alle gemeinsam erreichen, dass das Hallenbad noch in diesem Jahr für den Schulsport aber natürlich auch für den Vereinssport und die Allgemeinheit geöffnet werden kann. Dafür brauchen wir Gelder, die jetzt schnellstmöglich eingeholt werden müssen."

Christiane Schmahl wies darauf hin, dass das Hallenbad Lollar-Staufenberg zwar zum Schulschwimmen genutzt werde, es sich aber um ein kommunales Schwimmbad handele. Dafür zahle der Landkreis Nutzungsentgelte an den Träger. Es gebe aber die Möglichkeit, dass der Landkreis die Sanierung vorfinanziere, falls der Zweckverband die Kosten nicht stemmen kann. Dieser Kredit könne über die laufenden Entgeltzahlungen zurückgezahlt werden.

Die Möglichkeit, die Sanierung des Hallenbad-Daches mit der vom Kreistag beschlossenen Sanierung der CBES-Sporthalle unter einen Hut bringen zu können, sieht Schmahl momentan eher nicht gegeben, denn die Fördermittel für die Sporthalle kämen aus einem konkreten Bundesprogramm und der Haushaltsausschuss des Bundestages habe zwischenzeitlich darüber beschlossen. Bei der CBES-Sporthalle gehe es um die Gesamtsanierung eines Gebäudes, allerdings mit noch weiteren Vorbedingungen wie etwa soziale Voraussetzungen und andere. "Vermutlich gibt es hier keinerlei Chancen der Übertragung." Trotzdem sieht man auch beim Landkreis die Dringlichkeit und hat die Förderung des Hallenbad-Daches priorisiert. Ursprünglich war die Lüftungsanlage Gegenstand der Förderung des SWIM-Programms. Wie Gefeller sieht auch Schmahl die Chancen auf eine Änderung der Förderung als gut an.