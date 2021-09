Einer von Hessens besten Auszubildenden arbeitet in Wettenberg

Alexandros Antoniou (2.v.l.) von der Wettenberger Gemeindeverwaltung gehört zu Hessens besten Auszubildenden in einem Verwaltungsberuf. Dazu gratulierten Regierungspräsident Christoph Ullrich (l.), Peter Erbe vom Hessischen Verwaltungsschulverband und Susanne Reul vom Innenministerium. Foto: RP Gießen

WETTENBERG - Alexandros Antoniou, der in der Wettenberger Gemeindeverwaltung arbeitet, ist einer von Hessens besten Auszubildenden in einem Verwaltungsberuf. Zudem hat er in jedem der Prüfungsteile die volle Punktzahl erreicht. Dies haben nur vier von rund 640 Frauen und Männern geschafft, die an den Prüfungen in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte und Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste im Frühjahr und Sommer teilgenommen hatten. 17 von ihnen wurden nun vom Gießener Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (CDU) und Susanne Reul (Leiterin Referat Strategisches Personalmanagement im hessischen Ministerium des Innern und für Sport) in Gießen geehrt.

"Es waren Corona-bedingt keine einfachen Voraussetzungen für die praktische Ausbildung. Trotzdem haben Sie exzellente Ergebnisse erzielt, auf die Sie sehr stolz sein können. Sie sind die Besten Ihres Ausbildungsjahrgangs", erklärte Ullrich laut einer Pressemitteilung.

"Die Verwaltung ist für die Menschen da. Denken Sie in Ihrem beruflichen Wirken immer daran. Handeln Sie nachvollziehbar und lösungsorientiert für die Bürgerinnen und Bürger." Ein funktionierender und handlungsfähiger Staat sei enorm wichtig für eine Gesellschaft - vor allem in Krisenzeiten. "Das haben uns die vergangenen eineinhalb Jahre der Corona-Pandemie schmerzlich gezeigt", betonte der Regierungspräsident.

Glückwünsche kamen auch von Peter Erbe, Leiter des Hessischen Verwaltungsschulverbandes und Regierungsvizepräsident Martin Rößler.