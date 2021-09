Einsendeschluss für Kampagne zum Komasaufen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Endspurt bei „bunt statt blau“: Die bundesweite Kampagne gegen das sogenannte Komasaufen endet am 15. September. Bis dahin können Schüler noch Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und an die DAK-Gesundheit in Hessen senden. „Ich freue mich, wenn auch Schüler aus dem Landkreis Gießen bei diesem wichtigen Thema Farbe bekennen“, sagt Manuel Höres von der DAK-Gesundheit in Gießen. „Immer noch trinken zu viele Kinder und Jugendliche sprichwörtlich, bis der Arzt kommt“, erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD), die örtliche Schirmherrin. „Unser Engagement ist wichtig und notwendig. Die Präventionskampagne ‚bunt statt blau‘ leistet hier einen wesentlichen Beitrag.“ Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geldpreise von rund 12 000 Euro zu gewinnen. Weitere Infos und die Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau