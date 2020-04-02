Donnerstag, 02.04.2020 - 07:20
4 min
Eintracht-Fans aus dem Landkreis Gießen haben ihren "Eisenbahner mit Herz" gewählt
Von Ines Jachmann
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HINTERGRUND
Die Allianz pro Schiene sammelt jährlich die schönsten Reisegeschichten von Bahnkunden und wählt daraus jährlich den "Eisenbahner mit Herz". Der "Social Media Hero" ist dabei der Publikumspreis, bei dem die Likes auf Facebook den Ausschlag geben. Die Jurypreise für die Bundes- und Landessieger werden am 16. April bekannt gegeben. (ija)
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