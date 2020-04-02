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Donnerstag, 02.04.2020 - 07:20
4 min

Eintracht-Fans aus dem Landkreis Gießen haben ihren "Eisenbahner mit Herz" gewählt

Mirko Mai ist seit Jahren Zugbegleiter, wenn Eintracht-Fans aus dem Landkreis Gießen nach Frankfurt ins Stadion fahren. Und sein Umgang mit den Fußballfreunden ist so beispielhaft, dass sie ihn zum "Eisenbahner mit Herz" kürten.

Von Ines Jachmann
Die Mitglieder des EFC Dorfadler 1899 haben ihren "Shorty" alias Mirko Mai als "Social Media Hero" vorgeschlagen. Fotos: EFC Dorfadler 1899/Martin Starl/Allianz pro Schiene

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HINTERGRUND

Die Allianz pro Schiene sammelt jährlich die schönsten Reisegeschichten von Bahnkunden und wählt daraus jährlich den "Eisenbahner mit Herz". Der "Social Media Hero" ist dabei der Publikumspreis, bei dem die Likes auf Facebook den Ausschlag geben. Die Jurypreise für die Bundes- und Landessieger werden am 16. April bekannt gegeben. (ija)

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