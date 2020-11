Eintritt nur mit Termin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Beschäftigten des Jobcenters Gießen sind auch während des Lockdowns für die hilfebedürftigen Menschen in Stadt und Landkreis Gießen persönlich, online und telefonisch erreichbar. Darauf weist die Behörde in einer Pressemitteilung hin. „Wir haben in unserem Gebäude in der Lahnstraße 59 die Bedingungen geschaffen, dass Leistungsberechtigte zu Beratungsgesprächen kommen können. Der Eintritt ist allerdings nur nach vorheriger Terminvereinbarung und mit Maskenschutz möglich“, betont Geschäftsführerin Monika Kessler. Das Hygienekonzept werde ständig weiterentwickelt, um zu gewährleisten, dass die aktuellen Standards sowie die Sicherheits- und Abstandsregelungen eingehalten werden.

Um auch in der Pandemiezeit die zeitgerechte Versorgung der über 20 000 hilfebedürftigen Menschen in Stadt und Landkreis mit Leistungen der Grundsicherung zu gewährleisten und die Leistungsberechtigten zu Ausbildung, Arbeit und Weiterbildungsmöglichkeiten zu beraten, hat das Jobcenter zudem die telefonischen Kontaktmöglichkeiten sowie die Online-Zugänge deutlich ausgebaut.

Für Fragen und Terminwünsche gilt die Nummer 0641/8016242 (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr). Alle wichtigen Infos auch unter www.jobcenter-giessen.de.