Einweihung des Pohlheimer Mahnmals im Gedenken an den Völkermord an Christen

Als Festredner wollte auch Volker Kauder über die Christenverfolgung sprechen. Kauder ist seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und führte von 2005 bis 2018 die CDU/CSU-Fraktion. Er setzt sich seit Jahrzehnten gegen die Verfolgung von Christen und religiösen Minderheiten ein.

Warum soll es in Deutschland ein Denkmal zur Erinnerung an den Genozid an Christinnen und Christen im Vorderen Orient geben?

Kauder: Genozide und Verfolgung von Christen gibt es in einigen Regionen in unserer Welt. Die Gräueltaten des "Islamischen Staates" im Irak sind nur ein Beispiel dafür. Der Genozid an Aramäern und Armeniern ist ein besonders erschütterndes und trauriges Ereignis in der Geschichte. Ein Denkmal ist dadurch gerechtfertigt, dass rund zehn Prozent der Einwohner Pohlheims Aramäer oder Assyrer sind, die die schmerzliche Erinnerung an das ungeheuerliche Geschehen an ihren Vorfahren als Mahnung begreifen.

Sie setzen sich seit Jahren weltweit für verfolgte Minderheiten ein. Warum gibt es immer wieder starke politische Anfeindungen gegenüber Minderheiten bis hin zur physischen Vernichtung?

Die Gründe für die Verfolgung von Christen sind von Region zu Region unterschiedlich. Geht es in China beispielsweise darum, dass keine andere "Macht" als die Kommunistische Partei geduldet wird, geht es in Ländern, in denen der Islam Staatsreligion ist oder Muslime eine Mehrheit haben, meist um die Verteidigung der angeblich einzig richtigen Religion. Und natürlich geht es in vielen Fällen auch um Machtfragen.

In Pohlheim leben sehr viele Menschen, die in den letzten fünf Jahrzehnten nach Deutschland geflüchtet sind. Das in Pohlheim errichtete Denkmal an den Genozid von 1915 versteht sich zugleich als Mahnmal. Welchen Beitrag kann eine Kommune leisten, um Feindschaft und Hass zwischen unterschiedlichen Ethnien, Glaubensauffassungen, Nationalitäten zu überwinden?

Kommunen können Veranstaltungen durchführen und Städtepartnerschaften eingehen. Aber am besten ist es, wenn die Kommune in ihrem täglichen Leben zeigt, wie man zusammenleben kann. Das gelebte Beispiel vor Ort ist immer noch das Überzeugendste.

Das Interview führten Stadtverordnetenvorsteher Professor Helge Stadelmann und Stadtverordneter Professor Ernst-Ulrich Huster. Foto: Michael Kappeler/dpa