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Mittwoch, 15.04.2020 - 18:10
4 min

Eiscafés leiden unter Corona-Krise

Eigentlich hätten die Eiscafés jetzt Hochsaison, wäre da nicht die Corona-Krise. Die Inhaber zeigen zwar Verständnis für die Maßnahmen der Regierung, müssen aber um ihre Existenz fürchten.

Von Imme Rieger
Auch das Eiscafé "Silano" in Linden ist von den amtlich angeordneten Schließungen betroffen. Besitzer Rafael Medina wäre froh, wenn er wenigstens den Straßenverkauf wieder öffnen dürfte. Foto: Rieger

Auch das Eiscafé "Silano" in Linden ist von den amtlich angeordneten Schließungen betroffen. Besitzer Rafael Medina wäre froh, wenn er wenigstens den Straßenverkauf wieder öffnen dürfte. Foto: Rieger

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