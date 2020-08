Eklat im Licher Bürgerpark bleibt aus

Neben 50 Demonstranten lauschten rund 100 Zuhörer im Licher Bürgerpark den Ausführungen Tarek Al-Wazirs. Foto: Friese

Lich. Für einen Moment steht alles auf der Kippe. Ein Grüppchen Demonstranten hat sich mit zwei Transparenten direkt hinter dem hessischen Wirtschaftsminister in Stellung gebracht, was diesem sichtlich unangenehm ist. Zehn Minuten lang versucht Tarek Al-Wazir, die Gegner der A 49 zum Abzug zu bewegen - vergeblich. Dann rücken Polizeibeamte an, um die Situation zu klären. Ein grüner Minister, der Umweltschützer von der Polizei wegtragen lässt? Al-Wazir besinnt sich eines Besseren und lässt die Demonstranten gewähren. Damit bleiben ihm die Bilder erspart, auf die seine Gegner gewartet haben.

Die sind an einem heißen Freitagabend reichlich in den Licher Bürgerpark gekommen, darunter Demonstranten gegen einen Ausbau des Gewerbegebietes Gießen-Lützellinden, vor allem aber Mitglieder von "Fridays for Future" und "Extinction Rebellion" die sich mittlerweile den Waldbesetzern im Dannenröder Forst angeschlossen haben. Es bleibt hitzig, auch wenn die Sonne langsam hinter den Bäumen versinkt. Und Al-Wazir merkt schnell, dass es heute für ihn nicht so gemütlich wie bei seinem letzten Besuch in Lich sein wird, als er einen Scheck für einen Aufsitzrasenmäher überrreicht hatte.

Immer wieder wird er von Demonstranten am Rande der Veranstaltung unterbrochen, aber auch von Zuhörern aus dem corona-konform gestalteten Zuschauerraum mit Zwischenfragen bombardiert. Dass man als Grüner ein Gegner der A 49 sein kann, aber als grüner Verkehrsminister deren Bau absegnet, das will hier in die wenigsten Köpfe.

"Habe einen Eid geleistet"

Al-Wazir zählt geduldig die juristischen Etappen der jahrzehntelang umstrittenen Autobahn auf bis zum Baufeststellungsbeschluss und schließt mit den Worten. "Wenn das Bundesverwaltungsgericht zweimal die Baugenehmigung in letzter Instanz bestätigt hat, dann kann ein Minister, der einen Eid auf die Verfassung geleistet hat, das nicht mehr stoppen."

Nur einmal wird der Offenbacher lauter. Als Demonstranten von "bezahlten Schlägertrupps" sprechen, die die Waldbesetzer im Dannenröder Forst bedrohten, hält Tarek Al-Wazir ein Plädoyer für das staatliche Gewaltmonopol als größter zivilisatorischen Errungenschaft. Erst nach seinem Auftritt auf der kleinen Bühne im Bürgerpark, zeigt sich, dass es hier ein Missverständnis gab. Die Demonstranten hatten nicht die Polizei gemeint, sondern den vom privaten Autobahnbauer Deges angeheuerten "Werkschutz Mundt", der seit Kurzem im Dannenröder Wald deutlich rabiater auftritt, als die staatlichen Ordnungshüter.

Auch sonst redet man in Lich viel aneinander vorbei. Der Minister argumentiert juristisch, die Demonstranten moralisch. Ein Zuhörer sagt: "Ich würde mir wünschen, dass sich die Grünen nicht auf legalistische Positionen zurückziehen, sondern sich auf die Tradition des zivilen Ungehorsams von Thoreau über Martin Luther King bis Gorleben beziehen würden", und zitiert dann noch einen alten Slogan der Anti-Atom-Bewegung aus der ja einst die Grünen hervorgegangen sind: "Wo Recht zu Unrecht, wird Widerstand zur Pflicht".

Der Licher Fraktionsvorsitzende der Grünen, Michael Pieck, und Vorstandsmitglied Katharina Winter sind sichtlich froh, als sie das leidige Thema A 49 abhaken und mit dem Minister endlich über Licher Themen reden können. Doch der einstige Brandherd "Logistikzentrum Langsdorfer Höhe", will an diesem Abend nicht mehr so recht zünden. Al-Wazir schiebt den schwarzen Peter für die stürmische Entwicklung im "Mekka der Logistik Mittelhessen", dem Verbraucher zu. Der bestelle schließlich all die im Land herumgefahrenen Sachen von seiner Wohnzimmer-Couch aus. Nicht von ungefähr habe "Delivery Hero" "Wirecard" im Dax abgelöst. Ob er das Geschäftsmodell der Pizza-Lieferhelden für nachhaltiger hält als das Schneeballsystem der Milliardenbetrüger, behält der Minister für sich, geht aber selbst mit gutem Beispiel voran und tut kund, dass er grundsätzlich nur Wasser und Bier aus regionalen Quellen oder Brauereien trinke. Die ihm zum Abschied überreichte "Herrenhandtasche" mit sechs Flaschen aus den Herzen der Natur nimmt er aber doch mit heim nach Offenbach.

Auch beim Veranstalter ist man nach einer bisweilen heftigen aber letztlich friedlichen Debatte zufrieden, auch wenn die A 49 Gegner breiten Raum eingenommen hätten. "Ich war froh, dass wir wieder auf Licher Themen zurückgekommen sind", bilanziert Pieck. Und eine Parteifreundin fügt hinzu: "Gut, dass die Polizei die Demonstranten nicht weggetragen hat, das wäre gerade für uns Grüne fürchterlich gewesen."