Elf Infizierte nach 2G-Veranstaltung in Gießen

Trotz ihres vollständigen Impfschutzes haben sich bei einer 2G-Freizeitveranstaltung in Gießen elf Personen infiziert.

KREIS GIESSEN - Während einer 2G-Freizeitveranstaltung in Gießen haben sich offenbar Mitte Oktober elf Personen trotz ihres vollständigen Impfschutzes infiziert und in einigen Fällen auch deutliche Symptome entwickelt. Dies hat der Landkreis am Freitag mitgeteilt. Dem Gesundheitsamt lägen aber keine Hinweise vor, dass Veranstalter die Kontrolle der Impfnachweise vor dem Einlass vernachlässigt haben.

"Auch Personen mit vollständigem Impfschutz können sich infizieren und unbemerkt das Virus weitertragen - wenn auch das Risiko wesentlich geringer ist als bei Menschen ohne Impfung", erklärt Johanna de Haas, Leiterin des Sachgebiets Covid-19 im Kreisgesundheitsamt. Überwiegend verliefen die Infektionen geimpfter Menschen ohne Symptome oder mit milden Symptomen, in Ausnahmen seien auch schwere Verläufe möglich. Auch in Alten- und Pflegeheimen beobachtet das Gesundheitsamt in einzelnen Fällen Impfdurchbrüche, also die Erkrankung geimpfter Menschen. Dabei spielt auch eine Rolle, dass bei älteren Menschen das Immunsystem weniger gut einen anhaltenden Schutz nach der Impfung aufbaut als bei jüngeren.

Auch eine vollständige Impfung bedeutet nicht, dass Hygiene, Lüften und Maske nicht mehr nötig sind. "Gerade in der kalten Jahreszeit, wenn sich viele Menschen in Innenräumen begegnen, gibt es ein größeres Risiko für Infektionen", erklärt Medizinerin Johanna de Haas. Wichtig ist vor allem: Wer Krankheitsanzeichen wie Husten, Schnupfen oder Fieber entwickelt, sollte immer den Kontakt zu anderen Menschen vermeiden und seinen Arzt kontaktieren - auch beim vollständigen Impfschutz.

Landrätin Anita Schneider (SPD) weist auf die Bedeutung der Impfung hin: "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto geringer ist das Risiko für Übertragungen insgesamt. Man kann sich beim Arzt, im Impfbus, bei Sonderimpfaktionen und in der Impfambulanz in Gießen impfen lassen."

Auffrischungsimpfung sind möglich bei allen Geimpften über 70 Jahren, allen Geimpften über 60 Jahren mit einer Grunderkrankung, die das Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion erhöht. Voraussetzung ist, dass die vorige Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Informationen gibt es unter corona.lkgi.de

Aus aktuellem Anlass weist das Gesundheitsamt auf die Bedingungen für Veranstaltungen, Handel oder Dienstleistung nach dem 2G-Prinzip hin. Veranstaltungen oder der Zugang zu Geschäften nach dem 2G-Modell müssen nicht vorab vom Gesundheitsamt genehmigt werden. Das 2G-Prinzip ist in der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes geregelt:

• Der Zutritt ist ausschließlich Geimpften und Genesenen gestattet. Dies gilt für Teilnehmer und Personal.

• Es gibt keine Ausnahmeregelung für Ungeimpfte ab zwölf Jahren, auch nicht bei medizinischen Gründen.

• Kinder unter zwölf Jahren dürfen mit einem Negativnachweis eingelassen werden. Als Negativnachweis kann zum Beispiel das Testheft der Schulen dienen. Kinder bis einschließlich sechs Jahren oder Kinder bis zur Einschulung dürfen auch ohne Testnachweis eingelassen werden.

• Verantwortliche einer Veranstaltung oder Geschäftstreibende müssen am Einlass sicherstellen, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben. Dies muss per Aushang kommuniziert werden. Zum Impf- oder Genesenennachweis muss unbedingt ein amtliches Ausweispapier wie Personalausweis oder Führerschein im Original vorgelegt werden.

• Bei einer Veranstaltung oder dem Betrieb eines Geschäfts nach dem 2G-Zugangsmodell entfällt die Maskenpflicht, es ist kein Abstands- und Hygienekonzept erforderlich, es gibt keine Beschränkung der Personenzahl und keine Erfassung der Kontaktdaten erforderlich.

• Ein Verstoß gegen eine der genannten Bedingungen wird als Ordnungswidrigkeit mit teilweise hohen Bußgeldern geahndet.