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Mittwoch, 24.06.2020 - 07:20
3 min

Eltern erheben Vorwürfe gegen Leiterin einer Kita in Lich

Die Stadt hat als Träger der Einrichtung am Montagnachmittag bis auf Weiteres die Leiterin der Kita vom Dienst freigestellt. Das bestätigt Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD) auf Nachfrage. Damit reagiert sie auf die im Raum stehenden Anschuldigungen.

Von Ines Jachmann
Muss dass Erziehungskonzept einer Kita in Lich neu überdacht werden? Foto: pololia - stock.adobe.com

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