Eltern von Schulkindern im Kreis Gießen werden entlastet

Nachmittagsbetreuung wie hier in Buseck fiel vielfach flach. Jetzt werden die Eltern entlastet.

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Der Landkreis Gießen will Eltern von Schulkindern die Beiträge für die Betreuung im "Pakt für den Nachmittag" auch für die Zeit des zweiten Lockdowns erstatten. Im Ältestenrat herrschte am Montag Einigkeit darüber, dies zu ermöglichen. Auf eine Sondersitzung des Kreistags oder des Notausschusses, die die CDU-Kreistagsfraktion beantragt hatte, wird verzichtet. Die finale Entscheidung wird rückwirkend der neue Kreistag in seiner konstituierenden Sitzung am 17. Mai treffen. Damit die Eltern nicht bis dahin warten müssen, wird der Landkreis die Beiträge für April und Mai nicht einziehen.

Erstattet werden sollen die Beiträge für Januar und Februar für alle Kinder, die wegen der Aussetzung des Präsenzunterrichts keine Betreuung in Anspruch genommen haben. Für den Monat März sollen alle Eltern nur die Hälfte des Beitrages zahlen müssen, so der Vorschlag von Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl - dies deshalb, weil im März Wechselunterricht in den Grundschulen stattfindet und die meisten Kinder deshalb nur die Hälfte der Betreuungstage in Anspruch nehmen. Eine Verrechnung erfolgt dafür im Juni. "Über dieses Verfahren waren sich alle Beteiligten im Ältestenrat einig", berichtet Schmahl. Dies entspreche auch der Initiative der CDU-Kreistagsfraktion, die ursprünglich eine Sondersitzung des Kreistags oder des Notausschusses beantragt hatte, um für Rechtssicherheit bei den Eltern zu sorgen. Der Kreisausschuss hat zur Beschlussfassung bereits eine entsprechende Vorlage für den Umlaufbeschluss noch in dieser Woche erhalten.

Kreistagsvorsitzender Karl-Heinz Funck hatte auf eine rechtliche Erkundigung beim Hessischen Landkreistag und dem Innenministerium des Landes als Rückmeldung erhalten, dass das Anliegen eine Notausschuss-Sitzung nicht rechtfertigt, denn ein rückwirkender Beschluss könne auch zu einem späteren Zeitpunkt vom Kreistag gefasst werden. Die Initiative der CDU-Fraktion wurde dennoch aufgegriffen, weil im Ältestenrat das Einvernehmen aller Fraktionen in der Sache bestand.

CDU-Fraktionsvorsitzender Claus Spandau erläutert zu dem gefundenen Kompromiss: "Der neue Kreistag soll die Rückerstattung der Beiträge in seiner Sitzung im Mai noch einmal bestätigen. Im Gegenzug für die nun kurzfristig gefundene Lösung hat die CDU-Fraktion auf die Einberufung des Haupt- und Finanzausschusses beziehungsweise des Kreistags, auch aufgrund der aktuellen Pandemiesituation, verzichtet."