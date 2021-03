Endergebnis für Kreistag kommt erst Mittwoch

Die vielen Briefwahlstimmen haben dafür gesorgt, dass in manchen Kommunen die Auszählung am Dienstag nicht abgeschlossen werden konnte. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Viele Briefwahlstimmen, bei denen viel kumuliert und panaschiert wurde - in der Folge gab es auch am Dienstag kein Endergebnis für die Wahl des Kreistages. Zuletzt wurden die Zahlen um 18.12 Uhr aktualisiert. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Ergebnisse von 268 der 288 Wahlbezirke vor. Gegen 17 Uhr hatten die Wahlleiter aus Linden und Pohlheim erklärt, nicht mehr fertig werden zu können. Darüber hinaus fehlten auch noch Zahlen aus Grünberg, Hungen, Laubach, Lich und Rabenau. "Dann werden wir halt morgen fertig", meinte Kreiswahlleiter Ralf Sinkel kurz nach 17 Uhr.

Er will den Kollegen vor Ort und vor allem den Wahlhelfern auch keinen Druck machen, bis spät abends weiterzumachen. "Wer neun Stunden lang Zahlen erfasst oder vorliest, der wird irgendwann müde", zeigte Sinkel Verständnis für die Situation. Mit Sicherheit handele es sich bei den verbleibenden Zahlen um Stimmzettel aus Briefwahlbezirken.

Aufgrund der vielen Briefwahlstimmen für Kreistag, Kommunalparlament und Ortsbeirat sowie den Kreisausländerbeirat und in manchen Städten und Gemeinden den örtlichen Ausländerbeirat hätten die Vorarbeiten in den Rathäusern sicher länger gedauert und es sei später als sonst mit dem Auszählen angefangen worden, vermutet der Kreiswahlleiter.

ZWISCHENSTAND Da es wie beschrieben auch am Dienstag kein Endergebnis gibt, hier der letzte Zwischenstand mit 268 von 288 Wahlbezirken. Dieser stammt von 18.12 Uhr. CDU 24,4 Prozent, Grüne 22,2 Prozent, SPD 20,7 Prozent, AfD 7,7 Prozent, Freie Wähler 10,7 Prozent, FDP 5,3 Prozent, "Gießener Linke" 5,3 Prozent, "Die Partei" 2,0 Prozent, "Volt" 1,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bis dato bei 43,3 Prozent. Die Sitzverteilung sieht wie folgt aus: CDU 20, Grüne 18, SPD 17, Freie Wähler 9, AfD 6, FDP 4, "Gießener Linke" 4, "Die Partei" 2 und "Volt" 1. (vb)

Er und sein Team haben nun in den nächsten Tagen die Aufgabe, alle Niederschriften der Wahlvorstände zu prüfen und eventuelle Unklarheiten zu regeln. Nächste Woche Mittwoch tagt dann der Kreiswahlausschuss, der das endgültige Ergebnis feststellen soll.

Übrigens: Auch vor fünf Jahren stand das vorläufige amtliche Endergebnis erst am Mittwoch fest. Interessant ist aber bereits jetzt ein Blick auf die Ergebnisse der Kommunen, die mit dem Auszählen fertig sind. Die CDU - nach derzeitigem Stand stärkste Fraktion - hat in 13 Kommunen die Mehrheit geholt. Das beste Ergebnis gab es in Langgöns mit 34,4 Prozent, das schlechteste in Lich mit 18,9. Die Grünen holten die Mehrheit in Gießen mit 30,5 Prozent. Am geringsten war ihr Anteil in Rabenau: 11,4 Prozent. Für die SPD reichte es in nur drei Kommunen zur Mehrheit. Am besten waren die 27,3 Prozent in Wettenberg.

Die AfD - nach derzeitigem Stand nach der SPD der zweite große Verlierer - kam in Rabenau auf immerhin 15,6 Prozent, in Heuchelheim nur auf 5,7 Prozent.

Die FDP erzielte mit 8,8 Prozent das beste Ergebnis in Lich. Laubach mit 22,1 Prozent ist die Hochburg der Freien Wähler. Die "Gießener Linke" mit 8,8 Prozent, "Die Partei" mit 2,7 Prozent und "Volt" mit 3,1 Prozent holten die besten Ergebnisse in Gießen.