Endergebnis für Kreistag um 21.42 Uhr

Während am Sonntag eine große Zahl an Wahlhelfern aktiv war, zählen seit Montag nur Verwaltungsangestellte. Foto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - 18.45 Uhr - 287 von 288 Ergebnissen. Und dann passierte nichts mehr. Bis 21.42 Uhr. Dann zeigte der "Votemanager" des Dienstleisters ekom 21 plötzlich und unerwartet ein Endergebnis für die Wahl des Kreistages an. Unerwartet deshalb, weil alles an einem Briefwahlbezirk in Linden hing. "Wir werden morgen abschließen", versicherte der Lindener Hauptamtsleiter und Wahlleiter Tim Schneider am Mittwochabend im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch zwischen diesem Gespräch und dem Endergebnis muss doch weitergezählt worden sein. Wie es dazu kam, war nicht mehr zu klären. Die CDU ist jedenfalls klar an der Spitze mit 25,3 Prozent. Spannend war der "Kampf" um Platz zwei, den die Grünen knapp vor der SPD für sich entschieden: 21,34 zu 21,02 Prozent.

Eine nach der anderen Kommune aus dem Landkreis arbeitete am Mittwoch die verbliebenen Stimmzettel ab. Während in Grünberg, Lich und Rabenau "nur" noch die Kreistagsstimmen zu zählen waren, ging es in Pohlheim, Linden, Hungen und Laubach auch noch um den Ausgang der Wahl der Stadtparlamente. Diese Auszählungen wurden abgeschlossen, die Ergebnisse und Analysen finden Sie auf den Seiten 26, 27 und 30. Schließlich hatten die Verwaltungsmitarbeiter in Pohlheim auch die Kreistagsstimmen ausgezählt. Alles blickte nach Linden.

Kreiswahlleiter Ralf Sinkel signalisierte am Nachmittag: "Ich gehe nicht davon aus, dass das noch klappt." Zu dem Zeitpunkt hatte seine Stellvertreterin Heike Wortmann mit Wahlleiter Schneider aus Linden telefoniert. Dieser berichtete auf Anfrage dieser Zeitung, dass es über 4000 Briefwahlanträge für das Stadtparlament gegeben habe. Unter den zuletzt zu zählenden Stimmzetteln seien sehr viele gewesen, bei denen die Bürger ausgiebig kumuliert und panaschiert hätten. 30 Verwaltungsmitarbeiter seien mit der Auszählung beschäftigt.

Fotos Während am Sonntag eine große Zahl an Wahlhelfern aktiv war, zählen seit Montag nur Verwaltungsangestellte. Foto: Wißner Wie hier in Linden war das Desinfizieren ein Teil des Hygienekonzeptes. Foto: Wißner 2

Kreiswahlleiter Sinkel zeigte Verständnis, dass die hohe Anzahl an Briefwahlstimmen eine Herausforderung sei. Doch wenn das Personal zum Auszählen nicht ausreiche, müsse man nachordern. "Wir müssen vorankommen. Das Hessische Statische Landesamt will ja auch Zahlen." Die kann der Kreis heute weiterleiten.

Stärkste Fraktion und Stimmenzuwachs - die Christdemokraten können sich doppelt freuen. Sie klettern von 24,2 auf 25,3 Prozent (plus 1,1 Prozentpunkte). Das bedeutet 21 Sitze, zwei mehr als bisher. Kopf an Kopf sind die Grünen und die SPD mit gerundet 21,3 beziehungsweise 21,0 Prozent. Dies entspricht jeweils 17 Sitzen. Während das für die Grünen einen Zuwachs von 10,5 Prozentpunkten und acht Mandaten ausmacht, büßt die SPD 7,5 Prozentpunkte und sechs Sitze ein.

Viertgrößte Fraktion sind die Freien Wähler, die sich um 0,4 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent verbessern und weiterhin neun Kreistagsabgeordnete entsenden. Die AfD ist nach der SPD der zweite große Verlierer. 7,5 Prozent bedeuten einen Verlust von 6,9 Prozentpunkten und sechs Mandaten. Die FDP verbessert sich leicht auf 5,3 (plus 0,2) und bleibt bei vier Sitzen. Die "Gießener Linke" kommt auf fünf Prozent (plus 0,4) und bleibt mit vier Vertretern im Kreistag. "Die Partei" mit 1,9 Prozent und zwei Sitzen sowie "Volt" mit 1,6 Prozent und einem Sitz sind neu im Kreistag.

Die bisherige Koalition aus Grünen, SPD und Freien Wählern könnte mit 43 Sitzen weiterregieren, hätte zwei Mandate mehr als für die Mehrheit erforderlich sind. Die Wahlbeteiligung ist höher als 2016: 51,7 gegenüber 49,9 Prozent.

Weitere Berichte folgen in der Freitagsausgabe.