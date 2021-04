Endlich wieder Kapriolen

Sonne, Schnee und anderes Wetterallerlei: Der April macht nach einem Jahrzehnt Pause wieder das, was er im Volksmund soll. Foto: Zielinski

HEUCHELHEIM - "April, April, er weiß nicht, was er will" lautet ein altes Sprichwort. In diesem Jahr wird der als launisch verschriene Monat endlich wieder einmal seinem Ruf gerecht. "Er ist seit langer Zeit einmal wieder so, wie er eigentlich sein sollte", unterstreicht Wetterexperte Friedel Steinmüller. Der Heuchelheimer muss es wissen. Er zeichnet seit 1971 die täglichen Maximum- und Minimumtemperaturen sowie seit 1976 auch die Niederschlagsmenge auf. Hierfür hat er in seinem Garten eine eigene Wetterstation. Darüber hinaus sammelt der "Wetterfrosch" Zeitungsberichte über Wetterphänomene.

"In den Jahren 2011 bis 2020 war der April beinahe wie ein Sommermonat", weiß Steinmüller aus seinen Aufzeichnungen. Grund für die aktuelle Kälte sei die meridionale Großwetterlage. "Verstärkte Luftströmungen aus dem Nordpolargebiet sorgen dafür, dass die Kaltluft bis in die Mittelmeerländer getragen wird", erklärt der Experte. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht und bis zu dessen Automatisierung 2008 16 Jahre lang in der Wetterwarte Gießen des Deutschen Wetterdienstes gearbeitet.

"Über dem Nordatlantik befindet sich eine lange, stabile Hochdruckzone, über Skandinavien hingegen ein Tiefdrucksystem. Zwischen diesen beiden Drucksystemen liegen wir", betont er. Vor einer Woche noch - als es sommerlich warm war - sei ein umgekehrtes Strömungsmuster zu verzeichnen gewesen: Hoher Luftdruck über Osteuropa, niedriger über Westeuropa. "Solche Extreme kommen nur etwa alle zehn Jahre vor", ist sich Steinmüller sicher.

Doch keine Seltenheit

Dieses Phänomen sei nicht unbedingt typisch für den April, sondern komme seinen Aufzeichnungen nach auch in anderen Monaten vor. "Am 5. Juli 2015 habe ich 38,8 Grad gemessen, am 10. Juli des gleichen Jahres waren es nachts nur noch 4,9 Grad." Häufig würden extreme Temperaturschwankungen jedoch im Frühjahr beobachtet. "Das liegt daran, dass dann die Gegensätze zwischen polaren Breiten und Subtropen besonders groß sind. Es kommt zum Luftmassenaustausch: Warmluft drängt Richtung Norden und Kaltluft Richtung Süden."

Mit 25 Grad und höher sei der 31. März 2021 der wärmste je gemessene Märztag gewesen. Auch am 1. April habe er auf seiner Wetterstation noch 24,7 Grad gemessen. Mittwoch vergangener Woche seien es dann nur noch vier Grad gewesen. Ähnlich extreme Temperaturen habe es unter anderem im April 1986 gegeben. "In der Nacht vom 11. auf den 12. April hatten wir damals minus acht Grad. Auch am 8. April 2003 habe die Nachttemperatur bei minus acht Grad gelegen. Insgesamt sei der April 1984 der kälteste vierte Monat überhaupt gewesen.

Ein Wandel

"Am 2. April 1984 hatten wir lang anhaltenden Schneefall und eine Schneedecke von acht Zentimetern." Steinmüller hat aber bereits festgestellt: "Insgesamt ist der April trockener und großflächig auch wärmer geworden." Der Klimawandel lässt grüßen. Von 1981 bis 2010 habe die Durchschnittstemperatur im April bei 9,4 Grad gelegen, von 1991 bis 2020 schon bei 10,3 Grad. Während der Niederschlagsdurchschnittswert von 1981 bis 2010 bei 44 Millimetern gelegen habe, sei der Durchschnittswert zehn Jahre später - von 1991 bis 2020 - auf 38,2 Millimeter gesunken. Von 2011 bis 2020 seien fast alle Aprilmonate zu trocken gewesen. Ausnahme: 2018. Das Jahr, in dem am 22. April ein Unwetter über Biebertal mit starkem Hagel tobte. Nicht nur in den letzten Tagen, sondern bereits im Februar dieses Jahres seien Wetterstürze zu beobachten gewesen. "Es ist typisch, dass sich ein solch krasser Wechsel über das ganze Jahr fortsetzt", unterstreicht der Experte. So habe man auch in der ersten Februarhälfte des Jahres 2012 eine starke Kältewelle gehabt. Der März des gleichen Jahres habe sich mit Temperaturen von über 20 Grad von seiner besten Seite gezeigt. "Der 28. April 2012 war schließlich der wärmste je gemessene Apriltag."

1968 sei es ebenfalls ähnlich gewesen: Der Kältewelle im Januar sei ein warmer März, aber ein kalter Mai gefolgt. Im Juni und Juli habe man einen recht extremen Wechsel zwischen Wärme und Kälte gehabt. Das Aufeinandertreffen subtropischer Luft auf atlantische Kaltluft habe am 10. Juni 1968 sogar zu einem Tornado in Pforzheim geführt. Man darf also gespannt sein, was der Sommer 2021 bringt.

Während wir uns in der Regel an extreme Wetterphänomene nur erinnern, wenn wir das Jahr oder den Tag mit einem besonderen Geschehnis, wie einer Geburt oder einer Hochzeit assoziieren, kann Friedel Steinmüller seine Informationen in Sekundenschnelle aus dem Hut oder besser gesagt seinem Gedächtnis zaubern.

"Mein Interesse am Wetter hat mit dem Lumdatal-Hochwasser 1966 und später dem schneereichen Winter 1969/70 angefangen", erinnert sich der gelernte Gärtner, der, bevor er zum Wetterdienst ging, sein Fachabitur auf dem Gebiet Landwirtschaft und Umwelt an der Theodor-Litt-Schule machte.