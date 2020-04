Entspannung für Busnutzer im Kreis Gießen

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Ab kommendem Montag gilt auf den Buslinien der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) wieder der normale Fahrplan, teilt die VGO mit.

Mit den Beschlüssen von Bund und Ländern, die bisher gültigen Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu lockern, geht ebenfalls die Entscheidung einher, dass der Schulunterricht in Hessen schrittweise ab dem 27. April startet.

"Um hierbei unnötige Verwirrungen bei unseren Fahrgästen beziehungsweise Mehraufwand bei den Verkehrsunternehmen zu vermeiden, haben wir entschieden, dass ab Montag, 27. April, auf unseren lokalen Linien in den Landkreisen Wetterau, Gießen und Vogelsberg wieder uneingeschränkt der normale Fahrplan wie an Schultagen gilt", erläutert Armin Klein, Geschäftsführer der VGO. Es werde also keine Abstriche in der Bedienung geben.

So könne man auch gewährleisten, dass ein ausreichendes Platzangebot zur Verfügung gestellt werde, wobei man die Fahrgäste dringend darum bitte, den ab Montag verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz in den Bussen zu tragen. Dies könne neben einem möglichst großen Abstand zusätzlich den Fremdschutz erhöhen. Solange der Vordereinstieg in den Bussen noch nicht erfolgen könne, sei der Erwerb von Fahrscheinen beim Fahrpersonal nicht möglich. Fahrausweise seien vor Fahrtantritt als Zeitkarten, über die RMV-App oder spätestens beim Umstieg an einer Station mit Fahrkartenautomat zu erwerben.