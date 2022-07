Entwarnung: Keine weiteren Affenpocken-Fälle im Kreis Gießen

Ein Mann wird gegen Affenpocken geimpft. Das ist auch noch nach einer Ansteckung möglich. Archivfoto: Sven Hoppe/dpa

LANDKREIS GIESSEN - Zwischenzeitlich musste man annehmen, dass die Zahl der mit Affenpocken infizierten Menschen im Landkreis Gießen auf drei gestiegen war. Dem Gesundheitsamt waren zwei neue Fälle gemeldet worden: ein 67 Jahre alter Mann sowie ein 26 Jahre alter Mann. Das hatte der Landkreis Gießen noch am Mittwoch mitgeteilt. Am Donnerstag dann aber Entwarnung: Die "gemeldeten zwei weiteren Fälle von Affenpocken-Infektionen im Landkreis Gießen sind durch neue Laboruntersuchungen am (...) 28. Juli widerlegt worden", teilte das Gesundheitsamt mit.

Drei Kontaktpersonen sind geimpft

Das untersuchende Labor hatte die zunächst positiv getesteten Proben beider Personen erneut untersucht. Das Ergebnis fiel negativ aus. Das Gesundheitsamt beendete sofort die Absonderung.

