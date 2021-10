Erfolg für Landrätin auf Zeit

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Eigentlich ist Fabienne Faust Mitarbeiterin der Limeswerkstatt der Lebenshilfe in Pohlheim – im Juni 2019 aber wurde sie für einen Tag Landrätin des Landkreises Gießen. Für die Aktion „Seitenwechsel“, einem Projekt zum 60. Geburtstag der Lebenshilfe, tauschte sie die Rollen mit Landrätin Anita Schneider (SPD). Fabienne Faust leitete die Verwaltung, Anita Schneider arbeitete in der Limeswerkstatt mit. Und die Rolle als Landrätin hat Faust genutzt: Sie brachte Verbesserungsvorschläge ein, die tatsächlich umgesetzt wurden. So setzte sie sich dafür ein, dass Behindertenparkplätze sowohl breiter werden, um mit einem Rollstuhl besser ein- und aussteigen zu können, als auch besser erkennbar. An der Kreisvolkshochschule in Lich wurde der neue, von Faust angeregte Behindertenparkplatz nun eingeweiht.

„Sie haben Ihre Sache wirklich sehr gut gemacht. Die Kreisverwaltung war begeistert von Ihrem Auftritt und auch ich habe bei dem Perspektivwechsel viel gelernt“, lobte Schneider laut einer Pressemitteilung ihre eintägige Vertretung. „Ihre Vorschläge haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, Betroffene zu fragen, sie einzubeziehen und ihnen zuzuhören, um Dinge zu verbessern.“

„Für mich war es spannend zu sehen, welche Aufgaben eine Landrätin hat. Dabei fand ich besonders interessant, wer beim Landkreis für welche Themen zuständig ist. Es war eine sehr schöne Erfahrung und hat mir viel Spaß gemacht“, erklärte Fabienne Faust.

Dirk Oßwald, Vorstand der Lebenshilfe Gießen, erklärt: „Der ,Seitenwechsel‘ war eine wunderbare Aktion im Sinne der Inklusion. Dass dieser Rollentausch noch zwei Jahre später positiv nachwirkt und bei allen Beteiligten in bester Erinnerung geblieben ist, freut mich sehr.“

Barrierefreiheit wird an der Kreisvolkshochschule als Querschnittsaufgabe betrachtet: Sie betrifft nicht nur Behindertenparkplätze, Aufzug oder Rampenanlagen, sondern auch die breite Zugänglichkeit aller Bildungsangebote. Weitere Infos zum Thema Inklusion und Barrierefreiheit an der VHS gibt es per E-Mail an eric.mootz@lkgi.de oder unter 0641/9390-5702 (Sprechzeiten: mittwochs von 10 bis 12 Uhr).